Чувствате се разсеяни? Опитайте тези 5 дейности, които ще ви помогнат да подредите мислите си

Прескачате от един прозорец на друг, отговаряте на съобщения и в главата си непрекъснато повтаряте всичко, което още трябва да свършите днес. В опита си да успеете навсякъде, не знаете откъде да започнете, а заради бързането оставяте след себе си грешки, които може и да са дребни, но ви отнемат допълнително време. Звучи ли ви познато?

Не сте сами в това - днес разсеяността се е превърнала по-скоро в норма, отколкото в изключение. Проучване, озаглавено „A Wandering Mind Is an Unhappy Mind“ (Блуждаещият ум е нещастен ум), показва, че хората прекарват почти 47% от времето си, мислейки за нещо съвсем различно от това, което вършат в момента. И колкото повече умът ни се разсейва, толкова по-нещастни се чувстваме.

Как да излезем от този кръг? За щастие, не е нужно да се превръщате в монах и да прекарате остатъка от живота си в медитация някъде в Тибет. По-долу ще откриете 5 съвета за дейности, които ще ви помогнат да възвърнете контрола над мислите си.

1. Дайте възможност на ума си да се изрази

Случва ли ви се понякога да е като в пчелен кошер в главата ви? Мислите прескачат от тема на тема - идеи, напомняния, интересни наблюдения и, за съжаление, неловки моменти, които сме погребали дълбоко с надеждата никога повече да не изплуват. Когато се опитваме да ги потиснем, те започват да се борят за вниманието ни още по-настойчиво. Много по-добре е да им позволим да излязат на повърхността.

Именно за това служи воденето на дневник. Когато излеете съдържанието на ума си върху хартия, за него това ще бъде като студен душ в горещ летен ден - освобождава място и засилва способността ви да се концентрирате. Няма значение дали ще оставите мислите си да текат свободно или ще напишете списък с нещата, които ви тревожат - важното е да ги извадите навън.

Когато видите мислите си черно на бяло, някои от тревогите ви може да започнат да изглеждат по-малки. Може да осъзнаете, че шефът ви всъщност не ви притиска, а вие самите имате твърде високи очаквания към себе си. Или че задачата, която отлагате толкова дълго, всъщност може да се реши с няколко прости стъпки. Това ви дава по-обективен поглед върху ситуацията.

А както показват някои психологически проучвания, този подход може не само да подреди мислите ви, но и да помогне за обработването на емоции и за намаляване на нивата на стрес или тревожност. Не е нужно да пишете дълги романи - дори пет минути на ден могат да имат огромен ефект.

2. Презаредете се сред природата

Когато всичко ви тежи, понякога единственото решение е да смените обстановката. А малко места успокояват разсеяния ум така, както природата. Достатъчно е да излезете навън, да направите няколко крачки на чист въздух и да вдигнете поглед към короните на дърветата. Съществува така наречената теория за възстановяване на вниманието (attention restoration theory), според която престоят сред природата естествено възстановява способността ни да се съсредоточаваме.

Учени от Мичиганския университет решават да я изпробват на практика. В проучване участниците получили трудна умствена задача, след което излезли на 40-минутна разходка - едни в тихо дендрариум, други по оживени градски улици - и после се върнали към задачата. Резултатът? Хората, които се разхождали сред природата, показали значително по-добри когнитивни функции и способност за концентрация в сравнение с тези, които вървели по тротоарите в градския шум.

Ако се чувствате психически претоварени, опитайте да излезете навън през обедната почивка - дори в началото да не ви се иска. Обърнете внимание на зеленината, лекия ветрец и звуците на природата и позволете на ума си да се откъсне от работните мисли. Не е нужно да ходите чак в гората - и една пейка в парка, или няколко минути безделие на балкона, могат да направят чудеса за концентрацията ви.

3. Вземете си почивка от технологиите

Чувствате ли се понякога като жертва на известията? Тогава вероятно ще ви помогне дигитален детокс. Известията за имейли и съобщения, както и безкрайното превъртане в социалните мрежи, претоварват мозъка ни повече, отколкото обикновено осъзнаваме. Това води до т.нар. информационно претоварване, което може да предизвика загуба на концентрация, затруднено вземане на решения, понижено качество на съня и дори развитие на тревожност.

Не е нужно веднага да заминете за цял уикенд в планината без сигнал - достатъчно е да прекарвате офлайн само определени периоди от деня. Например два часа сутрин след събуждане или вечер преди лягане. Хората, които редовно си позволяват подобна дигитална почивка, отчитат положителни промени като:

по-малко стрес,

по-добър сън,

по-спокоен ум,

по-висока продуктивност

4. Започнете с почистването

Разхвърляността не винаги идва само отвътре - тя може да бъде и около нас. Препълненото бюро или купчините дрехи в стаята не само изглеждат неприятно, но и действат на мозъка ви като постоянен списък с недовършени задачи. Безпорядъкът не само подкопава концентрацията и продуктивността, но може да предизвика и раздразнителност или нетърпение.

А всъщност са достатъчни само няколко минути на ден, за да поддържате работното си място подредено и да запазите ясен и съсредоточен ум. Това е като ежегодното генерално почистване на гардероба - само че вместо забравена риза ще откриете скрит умствен капацитет, за който дори не сте подозирали, че имате.

5. Практикувайте концентрирана работа

Имате ли навика да прескачате от една задача към друга? На пръв поглед това може да изглежда като ефективен начин да вършите повече неща едновременно, но всъщност е обратното. Нашият мозък не е пригоден за multitasking - той просто превключва бързо вниманието си от едно към друго. Това ни струва много енергия и увеличава риска от грешки, което накрая ни прави още по-разсеяни.

Какво е решението? Насочвайте се изцяло към една задача - без да се разсейвате с имейли, телефон или чат. Едва след като приключите с нея, преминавайте към

следващата. Разбира се, кратките почивки са полезни, но във времето, определено за концентрация, не допускайте нищо да отвлича вниманието ви.

Можете да опитате например техниката „Помодоро“,която ще ви помогне да избегнете прегарянето и да използвате по-ефективно времето си. Тя се основава на принципа на кратки работни блокове:

Настройте таймера на 25 минути и през това време се съсредоточете само върху една задача. След изтичането на блока си дайте 5-минутна почивка - разтегнете се, изпийте кафе или отидете до тоалетната. После повторете цикъла, а след четири такива блока си направете по-дълга почивка (обикновено 15-30 минути).

Важно е да осъзнаете, че разсеяността не е нещо, което може напълно да изчезне от живота ви. Но можете да я държите под контрол. Когато тренирате способността си да се концентрирате по този начин, постепенно ще ви става по-лесно да задържате вниманието си в работата. Така ще си върнете контрола над това, към какво насочвате енергията, фокуса и времето си. Ключът е да откриете кои дейности и техники ви влияят най-добре - и да ги превърнете в ежедневен навик. Защо да не започнете още утре?