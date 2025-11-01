Захари Карабашлиев с награда ''Елиас Канети''

В навечерието на Деня на народните будители „Рана" на Захари Карабашлиев стана носител на престижната национална литературна награда „Елиас Канети" 2025 г.

Отличието му бе връчено по време на официалната церемония в Русе, където писателят бе награден за „хуманността и космополитизма" в романа си.

„Захари Карабашлиев е от онези автори, които умеят да превръщат болката в сила, а историята – в живо, пулсиращо настояще. Чрез тази награда отбелязваме не само таланта на един автор, но и значението на литературата като начин да споделяме преживявания, да съхраняваме паметта и да вдъхновяваме поколенията", заяви зам.-кметът при връчването на наградата.

„Смисълът на литературата е да превръща преживяването в памет.", сподели самият автор Карабашлиев.

Изданието бе отличено от 7-членно жури.

Историческият роман „Рана" се появи в края на 2023 г. Книгата, която разказа забравената история на България от началото на XX век, се превърна в един от бестселърите на годината, грабна приза на Столична библиотека за „Най-четена книга на 2023 г.", както и наградата „Златен лъв" на Асоциация „Българска книга" и донесе на своя автор Специалната награда на Столична община за изключителни постижения в областта на изкуството.

Базиран на хиляди страници историческа литература и източници – документи, войнишки дневници, мемоари и лична кореспонденция, „Рана" е разказ за смелостта, състраданието и любовта в годините на Междусъюзническата война и Първата световна война.