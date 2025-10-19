За щуреца от приказката мислят в Ирландия - въвеждат базов доход от 1500 евро за артистите

След като бе изпробвана като пилотен проект през 2022 г., ирландската схема „Basic Income for the Arts“ (Базов доход за изкуствата) ще стане постоянна мярка чрез бюджета за 2026 г. Програмата, която се превърна в символ на нов подход към устойчивата подкрепа на творците, предоставя на участниците седмично плащане от 325 евро – независимо от техните други доходи или социални обезщетения.

Пилотната фаза стартира през август 2022 г. и включва близо две хиляди артисти и творчески работници от различни области – музика, визуални изкуства, театър, танц, литература, кино и цирково изкуство. Сега, след като независимата оценка на резултатите отчете положително въздействие върху психическото и финансовото благополучие на участниците, правителството обяви, че ще превърне схемата в постоянна, а през септември 2026 г. ще отвори нов прозорец за кандидатстване. Очаква се разширяване на обхвата ѝ, така че да включи още повече художествени дисциплини и да увеличи броя на бенефициентите до около 2200 души, ако бъдат осигурени допълнителни средства.

„Basic Income for the Arts“ бе въведена първоначално като временна мярка за подпомагане на културния сектор след разрушителното въздействие на пандемията от COVID-19. Но ефектите от нея надминаха очакванията. Според независими оценки, артистите, участващи в схемата, са изпитали осезаемо намаляване на финансовия стрес, посочили са, че разполагат с повече време за творческа дейност – средно с около осем часа седмично – и съобщават за по-високо чувство за мотивация и контрол върху собствената си кариера.

Програмата не е обвързана с проверка на доходи и функционира независимо от системата за социално подпомагане, което я прави първия по рода си модел в Европа, предоставящ реален базов доход на творчески професионалисти. Именно тази независимост от стандартните социални критерии е сред най-ценените нейни качества – тя позволява на артистите да се съсредоточат върху създаването, без постоянен натиск да доказват икономическа нужда или комерсиална „жизнеспособност“.

Решението да се превърне схемата в постоянна бе подкрепено от обществена консултация с над 17 000 участници. Близо 97 % от тях са се обявили в подкрепа на идеята, макар че мненията за критериите за подбор се различават – 47 % предпочитат да се отчитат доходите и икономическата необходимост, 37,5 % поставят акцент върху художествените постижения, а около 14 % биха одобрили случаен подбор.

Ирландското правителство твърди, че за всеки един евро, инвестиран в програмата, се очаква възвръщаемост от приблизително 1,39 евро под формата на социални и икономически ползи. Министърът на културата, комуникациите и спорта Патрик О’Донаван коментира в писмено изявление, че „икономическата възвръщаемост от тази инвестиция в артистите и творческите работници е с незабавно положително въздействие върху сектора и върху икономиката като цяло“.

Според The Irish Times и RTE News, постоянният характер на схемата се разглежда като важен ангажимент от страна на ирландското правителство за стабилизиране на несигурните трудови условия в художествения сектор. Културните организации приветстваха решението като историческа промяна в начина, по който обществото оценява ролята на твореца – не като хоби, а като професия със стойност за националната икономика и идентичност.

С успеха на пилотната програма Ирландия се нарежда сред първите държави в света, които въвеждат реален базов доход специално за артистичната общност – модел, който вече предизвиква интерес в други страни и се обсъжда като възможна стъпка към по-широка концепция за универсален базов доход.



Източници: Mixmag, The Irish Times, RTE, Business Insider, MusicRadar, Smithsonian Magazine, Arts Professional, Ocula, Creative Unite, BasicIncomeToday.











