''Всичко е наред'' е мотото на АСТ Фестивал за свободен театър 2025

Между 10 и 19 октомври ще се проведе 15-тото издание на ACT Фестивал за свободен театър. Под мотото "Всичко е наред" ще бъде представена програма от българска и международна драматургия, съвременен танц и пърформанс, мултижанрови експерименти, дискусии, работилници и съпътстващи събития за професионалната аудитория.

"Всичко е наред", защото подкрепата за независимата култура в Европа не е била толкова несигурна от десетилетия. Демокрацията се държи като диктатура, а диктатурите безчинстват под претекст, че защитават свободите на своите граждани.

За независимата сцена обаче е важна етиката - казваме неща, които трябва да бъдат казвани, дори да не се чуват от всички и докато някой иска да бъде свободен, всичко е наред. Свободата е отвъд субсидиите и точно заради това изданието ще провокира с прекрасни представления.", споделят организаторите.

На 10 октомври от 19:30 часа на сцена "Дерида" фестивалът ще стартира със спектакъла "Майка" на Джовани Фиорети, който ни пита могат ли архаични ритуали, пренесени метафорично в диалог с иновацията, да породят нови митологии? Кодът на изкуствения интелект обикновено е по-сложен и затова е по-трудно да бъде прегледан, за да се види дали някой не е вмъкнал злонамерени алгоритми. Както при всеки софтуер, искаме да знаем кой го е създал и с каква цел. Достоверен ли е източникът? Компетентен ли е?

"Одисея" на Лоран Боажо ще превземе центъра на София в продължение на една седмица. След триумфалните си гастроли в Ню Йорк, Токио, Лисабон, Солун и половин Франция, необичайният спектакъл ще покори и София. В рамките на една седмица артисти ще живеят и пътуват през софийските улици, в разговори и неочаквани ситуации с местните жители. Гледайте от 12 до 18 октомври, денонощно в центъра на София.

"История на любовта" е изследване на това уж най-юношеско чувство (нали сме на петнайсет), поднесено от любимата на българската публика трупа на "Сеньор Серано". Испанският колектив е белязал няколко ключови събития за независимата ни сцена - международната конференция на IETM през 2014, първите дни на Топлоцентрала през 2021 и нашия юбилей тази година. Спектакълът идва пресен-пресен от фестивала GREC в Барселона и българската публика е сред първите, които ще го видят. Гледайте на 17 октомври от 20:00 часа в РЦСИ "Топлоцентрала".

Фотографии от "Січових Стрільців" е аудиопърформанс-книга от Дима Левитски, специално и болезнено гостуване в нашата програма. Този аудио-фотоалбум предлага интимно преживяване през артистичен поглед към всекидневието в днешен Киев. Дима Левицки кани публиката да гледа снимки от улица "Сичових Стрелци" - двукилометрова централна артерия, докато слуша неговия разказ. Художникът върви от пазара до площада, спира в кафенета и среща минувачи. Войната хвърля своята сянка върху витрини, коли и хора. Зрителите са поканени да прекарат време с този фотоалбум и да се потопят в звуковия пейзаж на размислите на Левицки. Часът и мястото на провеждане ще бъдат разкрити допълнително.

В рамките на изданието ще бъдат представени 10 български театрални представления. РЦСИ "Топлоцентрала", Сцена "Дерида", I AM STUDIO, и "Ателие Пластелин" са основните пространства на фестивала тази година, като всяко от тях внимателно е подбрало своята програма за целта. Отново ще има от всичко за всеки.

За първи път в България ще бъде проведен уъркшоп по сценично поставяне на интимни сцени (Intimacy Coordination), една от най-важните теми в съвременните американски и западноевропейски сценични практики. Енджей Агуна (САЩ) ще запознае млади български режисьори и театрални практици с основните практики в тази област в Гьоте-институт на 11 и 12 октомври. Подробности за останалата част от образователната програма на фестивала ще разкрием съвсем скоро.

Ние сме част от 3XPER1ENCE - обединение на седем фестивала от независимия културен свят. Отказваме да бъдем конкуренция и избираме да бъдем партньори. ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14 е фестивалът за съвременен и социален цирк в България; 180° - Лаборатория за иновативно изкуство продължава да бъде единственият форум, посветен изцяло на артистичния експеримент и непредвидимостта на творческия процес; YOU ARE NOT ALONE е фестивал, който настоява, че културната практика трябва бъде хореографирана като пространство за съвместно мислене извън състезанието и застава срещу екстрактивистките модели; DA FEST, фестивалът за дигитално и интердисциплинарно изкуство, празнуващ юбилейно издание; МЕЛБА фестивал за дизайн / MELBA Design Festival е форумът, в който си припомняме, че дизайнът е във всичко и това е добре, и Международен фестивал за съвременен танц DERIDA DANCE FEST ще представи в рамките на две седмици някои от най-интересните европейски танцови спектакли за изминалата година. Търсете обединената печатна програма 3XPER1ENCE навсякъде из града!

15-то издание на "ACT Фестивал за свободен театър" се случва на СЦЕНА "ДЕРИДА" (ул. Цар Самуил №32), РЦСИ "ТОПЛОЦЕНТРАЛА" (ул. Емил Берсински №5), АТЕЛИЕ "ПЛАСТЕЛИН" (ул. Цар Симеон №48), I AM STUDIO (ул. Георги С. Раковски №149).

АСТ Фестивал за свободен театър 2025 е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България и е част от Културния календар на Столична община, в партньорство с Френския институт в България, Френското посолство, "Театрскоп", посолството на Кралство Испания, Институт "Сервантес", Гьоте институт - България, фондация "Отворени обятия", фондация "Глас", The Drama League от Ню Йорк, РЦСИ "Топлоцентрала", Сцена "Дерида", Ателие "Пластелин", I AM studio, Европейската асоциация за независими изпълнитески изкуства и много други.