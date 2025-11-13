Украинската рок група ''Океан Елзи'' с благотворителен концерт днес в София

Украинската рок група „Океан Елзи” пристига за благотворителен концерт в България, на 13 ноември в зала 3 на НДК. Целта на концерта е да събере средства в подкрепа на украинските медици и спасителни екипи, информират организаторите.
Музикантите обединяват усилия с фондацията Open Eyes Fund, за да подпомогнат придобиването на 50 системи за защита на сигнали и комуникации, поставени в линейки на фронтовата линия.
„През 2025 г. групата и SoftServe реализират кампания, събрала над 270 000 долара до момента, с благотворителните концерти и дарения. Това партньорство показва как музиката може да спасява животи в буквален и преносен смисъл“, коментират организаторите.
По думите им с надслов „Музика, която спасява живот“, концертът в София ще припомни, че изкуството и солидарността вървят ръка за ръка. Всяко дарение ще бъде насочено към придобиване на специализирани устройства за защита на линейки, които намаляват риска от цифрово прихващане и идентифициране на маршрути, подкрепа на медицински екипи, които оказват помощ на най-уязвимите и пострадалите, повишаване на международната информираност за ролята на технологиите в хуманитарната подкрепа.
