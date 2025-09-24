Третото издание на Street Music Fest идва с нова локация и още по-богата програма!

Любимият фестивал за улична музика и градска култура този септември ще се проведе на площад „Гина Кунчева“ и ще превърне центъра на София в сцена за музика, изкуство, танци и магия.

На 26, 27 и 28 септември (петък, събота и неделя) площадът до паметника на Васил Левски ще събере артисти от различни жанрове и ще превърне последния уикенд на месеца в истински празник на градската култура. Фестивалът остава верен на своя дух – да даде сцена на уличните и ъндърграунд музиканти, на прохождащите артисти и на всички онези форми на изкуство, които се раждат на улицата – от графити и флашмоб акции до циркови и танцови изпълнения.

Откриването е на 26 септември (петък) в 18:00 ч., когато заедно с официалния старт ще преживеем и едно различно пътешествие – Sofia Sensory Tour на Театър на сетивата София. На площада ще бъде представена и изложбата The Sofianer – колаборативен проект, вдъхновен от култовите корици на The New Yorker, която ще остане през всичките три дни. Вечерната програма ще предложи концерти на Димитър Новачков, Моника Велчева и Кристиан Петров, Павел Терзийски и Борислав Илиев, триото Swara Mystika и рок групата Overhook.

Съботният ден, 27 септември, ще започне с творческа работилница „Дъга“, литературна среща с Виолета Радкова и романа ѝ „И леглото ни е зеленина“, магическо шоу с Мистър Джим и демонстрации по рисуване върху вода със Sito Studio. На площада ще гостува театралната школа „Ведна“, а танцовите уроци и пърформанси ще бъдат водени от DivaZone и Lindy Hop Bulgaria. Вечерната програма ще събере на едно място соловия саксофон на Венелин Андреев, авторската музика на Teddy Velvet Band, енергията на Bulgar Klezmer Band и младите таланти от група „Престо“.

На 28 септември (неделя) фестивалът ще предложи творческа работилница „Дъга“, Джаз за деца с Венци Благоев, магическо шоу на Магическата академия на Жокера и демонстрации по рисуване върху вода със Sito Studio. Публиката ще може да се срещне и с Иван Шишиев и специалното издание „Етюд-и-те на София. 10 години в кадри“, както и да участва в занимания на My Music Center. Танцовите формации DivaZone и Swingin Monkeys ще изпълнят сцената със съвременни и суинг танци, а Театър на сетивата София ще продължи да води зрителите в своя сетивен свят. Вечерната музикална програма ще завърши с концертите на Balfolcaria, цигуларя Дилян Кабранов и групата DaaSeed.

През трите дни посетителите ще могат да разгледат и селекцията на Mish Mash Fest – изложение на талантливи независими автори и творци, за които изкуството е призвание.

Street Music Fest се реализира с подкрепата на Столична община – Лятна програма. Събитието е запазена марка и се организира от Mish Mash Fest – фестивал на таланта и добрия вкус, който вече девета година задава стандарти в културните и творческите форуми в България.