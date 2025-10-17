The Cure, Gorillaz и Moby в Пловдив през 2026

Световноизвестните музикални групи и артисти The Cure, Gorillaz и Moby ще свирят между 17-19 юли 2026 г. на PhillGood фестивала в Пловдив.

Събитието се провежда благодарение на организаторите от "Fest team".

Предстои да бъдат обявени още десетки изпълнители, които ще участват в програмата на фестивала.

Билетите за PhillGood Festival в Пловдив влизат в продажба в понеделник, 20 октомври, от 11:00 часа. Предвидени са еднодневни билети на цена 120 лв., тридневни пропуски за 240 лв., както и ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.

Мястото на провеждане е използваното за Hills of Rock (24-26 юли) пространство до Гребния канал.

Още информация може да бъде намерена на сайта на събитието.