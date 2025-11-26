Среща с автограф с проф. Пламен Дойнов за неговата книга ''Наставници и гении''

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ канят на среща с автограф „Разговор за новата книга на проф. Пламен Дойнов, д.н. „Наставници и гении: Три ритуала в литературното поле на НРБ: срещи с вожда – самокритики – беседи с младите“ на 4 декември от 16.30 ч. в книжарницата на Нов български университет. Изданието е книга 28 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“.
Събитието е с участието на почетен проф. Михаил Неделчев и доц. Морис Фадел, д.н.
Книгата е съставена от три части, обединени от конструкцията на наставничеството, с фокус върху три ритуала в литературата на НРБ. Първата част тематизира срещите на комунистическите вождове Георги Димитров, Вълко Червенков и Тодор Живков с български писатели и спецификата на този тип комуникация – инструктажите на Димитров, съвещанията и поученията на Червенков, словата и задкулисните намеси на Живков. Втората част изследва феномена на писателската „самокритика“ – ритуал с действащи лица като Димитър Талев, Димитър Димов, Вл. Василев, Славчо Красински, Фани Попова-Мутафова, Валери Петров, Пеньо Пенев, Н. Фурнаджиев, Богомил Райнов и други. Показана е драмата на опитващите се да съхранят своята автономност и достойнство български автори, но и механизмите за производство на лоялност, разработвани от тоталитарната държава между 1946 г. и 1962 г. Третата част разглежда модела „беседа с младите“, чрез който се упражнява специфична административно-педагогическа власт, която търси ефект на дисциплиниране и пропагандно форматиране на младите литератори под прикритието на „творческо напътствие“ и „професионален разговор“. Три ритуала, представителни за литературата на ранната Народна република.
Вход свободен.
Книгата е включена в Електронния каталог на изданията на Нов български университет.
Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тагарев: Със сигурност, ако Украйна падне, ние сме следващите
Изтекоха стенограми между Уиткоф, Ушаков и Дмитриев: Руснаците предлагат САЩ да представят мирния план за свой
ООН започна търсенето на нов генерален секретар
Бурен скандал в бюджетна комисия, НСО влезе в залата (видео)