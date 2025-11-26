Среща с автограф с проф. Пламен Дойнов за неговата книга ''Наставници и гении''

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ канят на среща с автограф „Разговор за новата книга на проф. Пламен Дойнов, д.н. „Наставници и гении: Три ритуала в литературното поле на НРБ: срещи с вожда – самокритики – беседи с младите“ на 4 декември от 16.30 ч. в книжарницата на Нов български университет. Изданието е книга 28 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“.

Събитието е с участието на почетен проф. Михаил Неделчев и доц. Морис Фадел, д.н.

Книгата е съставена от три части, обединени от конструкцията на наставничеството, с фокус върху три ритуала в литературата на НРБ. Първата част тематизира срещите на комунистическите вождове Георги Димитров, Вълко Червенков и Тодор Живков с български писатели и спецификата на този тип комуникация – инструктажите на Димитров, съвещанията и поученията на Червенков, словата и задкулисните намеси на Живков. Втората част изследва феномена на писателската „самокритика“ – ритуал с действащи лица като Димитър Талев, Димитър Димов, Вл. Василев, Славчо Красински, Фани Попова-Мутафова, Валери Петров, Пеньо Пенев, Н. Фурнаджиев, Богомил Райнов и други. Показана е драмата на опитващите се да съхранят своята автономност и достойнство български автори, но и механизмите за производство на лоялност, разработвани от тоталитарната държава между 1946 г. и 1962 г. Третата част разглежда модела „беседа с младите“, чрез който се упражнява специфична административно-педагогическа власт, която търси ефект на дисциплиниране и пропагандно форматиране на младите литератори под прикритието на „творческо напътствие“ и „професионален разговор“. Три ритуала, представителни за литературата на ранната Народна република.

Книгата е включена в Електронния каталог на изданията на Нов български университет.

