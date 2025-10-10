София Лорен изглежда блестящо на сватбата на своя син Карло Понти-младши (снимки и видео)

София Лорен изглежда блестящо на снимките, които синът ѝ, Карло Понти-младши, сподели в Инстаграм по случай сватбата си с грузинката Мариам Шарманашвили, съобщи агенция АПА. Можете да гледате видео от сватбата им ТУК. Очаквайте ексклузивното интервю с топ документалиста Марко Спаньоли, направил нейния портрет "Sophia!", което той даде на Искра Ангелова специално за OFFNews.

„Наздравица за цял живот любов!“, гласи надписът под една от снимките, на която се виждат младоженците и част от семейството им малко след гражданската церемония в Женева – два месеца след първата им сватба, проведена през юли в Тбилиси, Грузия. „Това е ден, който завинаги ще пазим в сърцата си!“ написа младоженецът, известен диригент и музикант, най-големият син на София Лорен и покойния филмов продуцент Карло Понти. Това е втората му сватба; от първия си брак той има две деца.

София Лорен, която отпразнува 91-ия си рожден ден на 20 септември, живее отдавна в Женева. На снимките от тържеството се вижда и Едоардо Понти, братът на младоженеца, режисьор и продуцент. През 2021 г. той режисира майка си София в главната роля във филма си La vita davanti a sé („Имаш живот пред себе си“), допълва АПА.