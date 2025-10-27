След ремонт Малък градски театър „Зад канала“ отново отваря врати

След успешно приключил ремонт Малък градски театър „Зад канала“ отново отваря врати за своята публика. С изцяло обновена зала, фоайе и общи части театърът посреща новия сезон и зрителите си в съвременна и комфортна среда, съобщават от Столична община.

Ремонтът е реализиран в периода от средата на май до средата на октомври 2025 г., като дейностите са извършени през летните месеци, за да не се прекъсва активният театрален сезон. През май и юни представления от „Зад канала“ гостуваха на сцените на Сатиричния театър, Младежкия театър и театър „Българска армия“.

Ремонтните дейности са на обща стойност от 1 700 000 лева и са финансирани от Столичната община. Средствата са инвестирани в цялостно обновяване на залата – нова настилка, тавани, осветителна система, прожектори и акустични стени, които осигуряват отличен звуков комфорт.

„Инвестициите в култура, в обновяване на базата и в създаването на събития са изключително важни, защото културата е това, което създава духа на нашия град, образа и идентичността на София. Те показват и нашето отношение към творците и към публиката“, подчерта столичният кмет Васил Терзиев.

Директорът на театъра Бина Харалампиева сподели, че едно от основните изисквания към изпълнителите е било именно перфектната акустика на залата – желание, което е напълно удовлетворено

Проектът е на арх. Марияна Цветкова. Дизайнът е бил поверен на театралния сценограф Свила Величкова. Целта, която си е поставила, е да остане вярна към интериорния облик на театъра, да запази красивите елементи като парапетите и травертина на стените, които създават неговия характер.

Новият театрален сезон ще бъде открит на 30 и 31 октомври от 19:00 часа с премиерата на спектакъла „Велика“ от Тони Макнамара. Пиесата е посветена на Екатерина Велика, Режисьор е Стайко Мурджев. Участват Весела Бабинова, Богдан Бухалов, Свежен Младенов, Александър Карасански, Христина Джурова, Стоян Младенов, Каталин Старейшинска, Леонид Йовчев, Георги Кацарски и Александър Кендеров.