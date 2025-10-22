''Синелибри'' обяви гостите на церемонията по награждаването

Агнешка Холанд, Силви Вартан, Тони Сервило, Клаес Бенг, Атон Сумаш, Сергей Лозница, Катя Тричкова и Тоня Сотиропулу ще присъстват на на церемонията по награждаването на „Синелибри“ (24 октомври, зала 1 на НДК), информират от кино-литературния фестивал.

Филмите в основния конкурс на фестивала, за пълнометражен игрален филм по мотиви от литературно произведение, ще бъдат оценени от жури с президент Клаес Бенг – един от най-харизматичните и безкомпромисни европейски актьори. Както писа БТА, до него застават многократно награждаваният украински режисьор Сергей Лозница, изявеният френски продуцент Атон Сумаш, гръцката актриса Тоня Сотиропулу. Българският представител в журито тази година е Катя Тричкова, изтъкнат режисьор и продуцент.

В рамките на церемонията, в присъствието на съзвездие от актьори, режисьори и продуценти, ще бъдат излъчени тазгодишните лауреати на награди за най-успешна литературна адаптация за голям екран и най-добър документален филм, освен това ще бъдат връчени три специални отличия. Грандамата на френската музика Силви Вартан лично ще връчи почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда – Агнешка Холанд. Така режисьорката на „Зелена граница“, „Европа, Европа“ и „Франц“ ще се нареди до Иън Макюън, Фолкер Шльондорф и Иржи Менцел. Непосредствено след това Тони Сервило, италиански актьор и любимец на Паоло Сорентино, ще бъде удостоен с награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение. А самата Силви Вартан ще получи специална награда „Завоевания на духа“ за постижения в различни области на изкуството.

След празничната церемония, Тони Сервило лично ще обяви премиерата на новия филм на Паоло Сорентино – „Помилване“, в която той изпълнява главната роля. За майсторското си превъплъщение в образа на държавен глава, изправен пред морална дилема, по-рано тази година Сервило беше удостоен с купа „Волпи“ на кинофестивала във Венеция.