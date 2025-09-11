Ще поставят роман на Георги Господинов на сцената на Народния театър

Романът "Физика на тъгата" на Георги Господинов ще бъде поставен на сцената на Народния театър. Това беше потвърдено на пресконференция, на която директорът на театъра Васил Василев и членове на екипа му представиха програмата за предстоящия сезон и още бъдещи проекти.

Режисьор на пиесата ще бъде словенецът Йерней Лоренци, поставил спектакъла "Орфей" на Голяма сцена. Предстои той да дойде в София, за да проведе кастинг.

От театъра обясниха, че Лоренци е почитател на романа и сам е пожелал да го адаптира, като Господинов му е дал пълна творческа свобода.

Театърът отваря врати на 13 септември с пиесата „Великденско вино" на Камерна сцена с участието на Владимир Пенев и Павлин Петрунов. През новия сезон ще бъдат представени общо 13 премиери (4 на Голяма сцена, 4 на Камерна сцена, 4 на Сцена „Апостол Карамитев“ и 1 на Сцена „Музите“), като първите три премиери са „Последният час на Мерилин Монро“, режисирана от Деян Донков, „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ на Иван Пантелеев и „Театър“ по едноименния роман на Съмърсет Моъм, режисирана от Бойка Велкова.

Други предстоящи премиери в националния театър са „Господа Глембаеви“ на хърватския режисьор Ивица Булян, „Скъперникът“ по Молиер с режисьор Слободан Унковски, „Малката Англия“ по романа на Йоана Каристиани с режисьор Диана Добрева ("Калигула", "Моби Дик", "Бащата", "Синът") и драматург Александър Секулов.

Театърът ще продължава и да пътува и да участва в различни фестивали както в България, така и в чужбина. На неговата сцена ще гостуват и чуждестранни спектакли, част от които благодарение на инициативата "Сцена без граници".

„В Испания следващата година ще присъстваме общо осем дни този сезон с два спектакъла. В Хърватия отново преповтаряме. Имаме присъствие и в Сърбия, Северна Македония и Румъния. Това доказва качеството на нашите спектакли и там, където един път ни поканят, те повтарят“, обясни Васил Василев.

Директорът също разкри, че тази година репертоарът ще стъпи на три континента – Северна Америка, Европа и Азия.

Сред спектаклите, които ще представи България в чужбина, са "Бурята" по Шексир в памет на починалия през юли месец режисьор Робърт Уилсън, пиесата за войната в Украйна "Хага", написана от Саша Денисова и режисирана от Галин Стоев, "Медея" на Деклан Донелан и "Оръжията и човека" на режисьора Джон Малкович.

По време на конференцията думата взе и Боян Крачолов, режисьор на променадния спектакъл "Петрови в грипа и около него“, „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ и представлението на открито "Балът на Капулети". Той и по-младите актьори в трупата ще работят върху поредица от събития, насочени към по-младата публика.