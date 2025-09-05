С имената на Мерилин Монро, Бил Гейтс и Стив Джобс Народният театър открива сезона

Народният театър „Иван Вазов“ открива новия театрален сезон с 3 премиери. Репетициите за новите спектакли вече започнаха.

Първата премиера ще бъде на 16 и 17 септември, когато зрителите ще гледат „Последният час на Мерилин Монро“. Спектакълът ще бъде режисиран от Деян Донков на Сцена „Апостол Карамитев“, която се намира на четвъртия етаж на театъра. Пиесата, която за пръв път се представя на българската публика, е създадена по автентични документи и събития и разкрива драматичната същност на Мерилин, скрита зад фасадата на филмова икона. В главната роля е младата актриса Анна Кошко.

Втората премиера е на 19 и 20 септември на Голяма сцена. Това ще бъде спектакълът „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ на Иван Пантелеев. Пиесата ще засегне актуални теми като бързото развитие на изкуствения интелект. Надеждите и страховете, шансовете и заплахите, еуфорията и отговорностите, които произтичат от мащаба и мощта на процеса на глобална дигитализация, лежат в основата на спектакъла, който е построен върху авторски текст на режисьора и е написан специално за актьорския състав на представлението.

Третата премиера ще е на 18 и 19 октомври на Камерна сцена. Пиесата се казва „Театър“ по едноименния роман на Съмърсет Моъм и режисирана от Бойка Велкова, която ще влезе и в главната роля. За сюжета от Народния театър казват:

Романът „Театър“ на Съмърсет Моъм излиза през 1937 г. В него авторът описва свят, който е до голяма степен и негов – освен автор на разкази и романист, Моъм е също драматург, при това успешен, особено в ранните си години като писател. Той познава отблизо не само външния блясък на театъра и актьорското майсторство, но и нелицеприятната страна на случващото се зад кулисите и в гримьорните: съперничеството, интригите, самолюбието и суетата. Заглавието е съвсем недвусмислено – тук, разбира се, основна тема е театърът, но театър в по-общ смисъл: и като сценично изкуство, и като социална маска. А Джулия Ламбърт, некоронованата кралица на лондонската сцена, е същинско въплъщение на шекспировото „Целият свят е сцена...“. Тя винаги играе роля, независимо дали е на сцената или извън нея, но може би никога не го е осъзнавала напълно. До момента, в който синът ѝ Роджър не ѝ задава въпроса дали изобщо съществува „истинска“ Джулия.

Театърът отваря официално врати на 13 септември със спектакъла „Великденско вино" на Камерна сцена с участието на Владимир Пенев и Павлин Петрунов, а през месец септември спектакли ще гостуват в Балчик, Добрич, Шумен, Пловдив и Кюстендил.

Програмата и билети за септември и октомври ще откриете тук.