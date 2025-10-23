Рекордно участие от цял свят на Осмия международен конкурс за цигулари ''Васко Абаджиев''

Исторически рекорд ще отбележи осмото издание на Международния конкурс за цигулари „Васко Абаджиев“ – едно от най-елитните и вдъхновяващи събития за млади таланти на класическата сцена.

Организаторите от Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи“ София са въодушевени от постъпилите 32 кандидатури от 14 държави, сред които Италия, Румъния, Германия, Русия, Дания, Израел, Полша, Република Корея, Япония, Китай и още редица страни, известни със силните си музикални традиции. За участие могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, стига към датата на провеждане на конкурса да не са навършили 30 години.

Конкурсът ще се проведе от 20 до 23 ноември в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а кулминацията ще е тържественият Гала концерт на лауреатите – вечерта на 23 ноември 2025 г.

Победителят от миналогодишния конкурс Стефан Хубенов получава поздравления от професор Йосиф Родионов

Международното жури е в състав проф. Жана Ганделман (Израел), проф. Ксения Милас (Италия), Йоанна Каменарска (Германия), Джовани Анджелери (Италия), проф. Йосиф Радионов и композиторът Стефан Илиев.

Тази година наградният фонд е по-богат и разнообразен – първа награда от 3000 евро, както и специални отличия за „Млад изпълнител“, „Виртуозно изпълнение“, „Награда на спонсорите“ и други престижни признания.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Столична община – Столична програма „Култура“, Италиански културен институт, Съюз на българските музикални и танцови дейци, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Лайънс клуб “Св. „Иван Рилски“ и др.

Това осмо издание обещава да бъде истински празник на младостта, вдъхновението и виртуозността, като събира на една сцена бъдещите звезди на световната цигулкова школа. Конкурсът, провеждан от 2011 г., не е просто състезание – той е среща на поколения, култури и духовни ценности, обединени от любовта към музиката и към гения на Васко Абаджиев, един от най-ярките и трагично красиви образи в българската музикална история.