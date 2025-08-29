Почина композиторът Родион Шчедрин, съпруг на Мая Плисецкая

Руският композитор Родион Шчедрин, чието творчество включва прочути балети като „Анна Каренина“ и „Кармен сюита“, почина на 92 години, съобщиха от Болшой театър в Москва.

От театъра припомнят, че Шчедрин, съпруг на покойната легендата в балета Мая Плисецкая, е „един от най-големите съвременни гении“ и неговите опери, балети и симфонии се изпълняват на най-големите световни сцени.

След като умира в съня си през май 2015 година, Плисецкая е кремирана, а последното й желание е прахът й да бъде разпръснат заедно с този на съпруга й Родион Шчедрин, след като почине и той.

Двамата живеят заедно 57 години, а Шчедрин подарява на жена си всеки ден цветя.