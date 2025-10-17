Почина Ейс Фрийли - основател и китарист на Kiss

Ейс Фрийли, основател и китарист на американската рок група Kiss, почина на 74 години.

Той е издъхнал в дома си в Мористаун, щата Ню Джърси, заобиколен от семейството си. „Имахме късмета да го обградим с любящи, грижовни, мирни думи, мисли и молитви, когато напускаше тази земя“, се казва в изявлението, цитирано от Би и Си.

Ейс Фрийли е част от Kiss още от основаването на групата в оригиналния ѝ състав – Пол Стенли вокал и ритъм китара, Джийн Симънс вокал и бас китара, Фрийли на соло китара и вокал и Питър Крис на барабани и вокал.

В съвместно изявление Стенли и Симънс заявиха: „Съкрушени сме от кончината на Ейс Фрийли. Той беше важен и незаменим рок войник по време на някои от най-формиращите основополагащи глави от историята на групата. Той е и винаги ще бъде част от наследството на KISS“.

Роден като Пол Даниел, Фрийли е израснал в музикално семейство и започва да свири на китара на 13-годишна възраст. Преди да се присъедини към Kiss, той е свирил в местни групи в Ню Йорк на 18-годишна възраст, включително и с Джими Хендрикс.

Групата Kiss e основана през 1973 г. и продуцира хитове като Rock and Roll All Nite и God of Thunder.