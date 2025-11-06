''Параклис'' - МОЛЕЦ представиха новия си албум в НДК

С акустичен концерт група "Молец" представиха новия си албум "Параклис" в зала 1 на НДК. Първоначално беше обявена само една дата – 4 ноември, но поради големия интерес втори концерт се състоя на 5 ноември.

Пред пълна зала Юлиян Славчев и Крис Макаров изпяха всичките си нови песни, включително специални бонус тракове, които могат да бъдат чути само на диска на албума и няма да бъдат достъпни в платформи като Spotify и YouTube.

"Тези песни са предназначени само за затворения кръг на "Молец". Това включва и вас, затова сега ще ги чуете", казаха на феновете си певците.

Особено силни емоции в публиката предизвика новата песен "Lazarus", вдъхновена от легендата за издигналия се от мъртвите Лазар. Друго парче Юлиян Славчев посвети на своята съпруга – актрисата Кремена Славчева. Групата изпълни и парчето "Вече знам", създадено в колаборация с Теодосий Спасов и Стоян Янкулов – Стунджи.

Новите песни бяха съпроводени и от предишните добре познати хитове на групата като "Бял лист", "Еуфория", "Вятъра", "Цялото време", "Аз и ти", "Прощално", вдъхновена от стиховете на Никола Вапцаров, и "7 дни".

Редом с главния дует на сцената излязоха над десет музиканти, сред които вокалното трио "Фида" и камерната формация "Куатро", състояща се от Иван Пенчев (цигулка), Светлана Станчева (цигулка), Татяна Тодорова (виола) и Димитър Тенчев (виолончело).

Там бяха и познатите имена от бенда на "Молец" – Роби Николов (китара/беквокали), Ернесто Валенсуела (китара/беквокали), Мартин Профиров - барабани, Калина Андреева - контрабас, Жеко Жеков - китара, Гален Николов - саксофон, Пламена Николова - перкусии, Самуил Ефтимов - пиано, Алекс Валенсуела - пиано, Ивайло Нинчев - китара.

В публиката групата беше подкрепена от колеги артисти като Кристиян Костов, Мила Роберт, Дара, Ваня Щерева и Иво Димчев.

"Молец" е основана през 2020 г. Името на групата е заигравка с това, че думата "молец" може да означава "молещ се човек". Първият концерт на певците се проведе в клуб "Строежа", а оттогава те застанаха на сцените на "Асикс Арена", "Арена 888 София" (бившата "Арена Армеец"), НДК (първият им изцяло акустичен концерт беше също в зала 1 през 2024 г.), както и на Национален стадион "Васил Левски", когато групата подгря публиката за концерта на Енрике Иглесиас.