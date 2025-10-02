Папи Ханс издава нов албум, ще има концерт в Арена 8888 София

OFFNews 02 октомври 2025 в 11:21 161 1
Папи Ханс издава нов албум, ще има концерт в „Арена 8888 София“, информират от екипа на артиста.

Концертът ще е на 30 май 2026 г., а предстоящия албум ще се казва „Слънцето“.

На концерт в Пловдив наскоро изпълнителят изпълни и първата предстояща песен от албума – „Невинна“.

    510

    1

    sandman

    02.10 2025 в 11:28

    -0
    +0
    На вниманието на ДАЙ:
    Iron Maiden ще изнесат концерт в София на 26 май 2026 г.!
     
