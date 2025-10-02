Папи Ханс издава нов албум, ще има концерт в „Арена 8888 София“, информират от екипа на артиста.
Концертът ще е на 30 май 2026 г., а предстоящия албум ще се казва „Слънцето“.
На концерт в Пловдив наскоро изпълнителят изпълни и първата предстояща песен от албума – „Невинна“.
510
1
02.10 2025
