Нобелистът за 2025 г. е писател с мижав интерес за министерството на културата

"По-ниска степен на обществена значимост от гледна точка на обществения ефект". С този мотив оценяващата комисия в министерството на културата е отказала финансова помощ за издаване на български език на романа "Меланхолия на съпротивата" на унгарския писател Ласло Краснахоркаи.

Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г., а в превод на български език досега е излизала само една негова книга - "Сатанинско танго", през далечната 2001 г.

През тази година издателство "Нике" е кандидатствало с превода на Светла Кьосева на романа "Меланхолия на съпротивата" за финансово подпомагане по програмата на министерството на културата "Помощ за книгата". На 23 октомври министерството на културата обяви резултатите от конкурсната сесия по програмата и публикува оценките на "експертната комисия" за постъпилите проекти.

Според тази комисия "Меланхолия на съпротивата" попада в графа "неодобрени за финансиране проекти" заради "по-ниска степен на обществена значимост от гледна точка на обществения ефект".

На 9 октомври - деня, в който Ласло Краснахоркаи получи Нобеловата награда за литература за 2025 г., преводачката Светла Кьосева предостави откъс от романа "Меланхолия на съпротивата" специално за читателите на OFFNews. Предстои книгата да излезе на български език в издателство "Нике".

Краснахоркаи беше отличен от Шведската академия "за неговото завладяващо и визионерско творчество, което в разгара на апокалиптичния ужас потвърждава силата на изкуството".