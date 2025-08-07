Няма да се строи върху амфитеатъра на Сердика, увери министър Бачев

Няма да се строи върху Римския амфитеатър в София. Още от началото на мандата с екипа ми в Министерство на културата активно работим той да бъде спасен, развит и превърнат в жива част от културния живот на столицата, съобщи във фейсбук министърът на културата Мариан Бачев.

Той коментира, че в "публичното пространство са се появили инсинуации, че върху античния амфитеатър на Сердика щяло да се строи, което не е вярно".



"От над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект. Затова вече повече от месец и половина водим разговори с Министерство на енергетиката, лично с министър Жечо Станков, и с ръководството на БЕХ, за да бъде прехвърлена собствеността на терена към Министерството на културата", пише министърът.

"Територията, която досега беше предвидена за административна сграда на НЕК, е неразривна част от археологическия резерват „Сердика-Средец" и носи изключителна историческа и културна стойност". "Плановете ни включват и използване на съседен имот – чрез отчуждаване или замяна – за да създадем сценично пространство, вдъхновено от европейските примери: лятна сцена, изградена върху римските редове, където древността и съвременното изкуство ще се срещат в едно живо културно преживяване", допълни той.

Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. "Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко", коментира министър Бачев.

Амфитеатърът на Сердика е открит случайно при строеж на хотел. Оказа се, че имотът, върху който се намира неразкритият амфитеатър, попада в списъка на 4 000 държавни имота с отпаднала необходимост за продажба, сигнализира блогърът Боян Юруков. Имотът се намира бул. „Дондуков“ и е собственост на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Темата за античния амфитеатър предизвика истинска вълна от реакции в социалните мрежи.

Oбщинският съветник в СОС Симеон Ставрев алармира във Фейсбук, че Софийският амфитеатър не е на Столична община, а е държавна собственост. Той посочва, че първа стъпка София да го придобие е била предприета от него, Бойко Димитров и Бонка Василева. По-късно Столичният общински съвет одобри предложението на общинските съветници. Решението на съвета дава правото на кмета на София да преговаря с областния управител за безвъзмездно придобиване.

“С това решение защитихме интереса на софиянци и възможността тези терени и имоти да бъдат благоустроени в обществена полза. Римският амфитеатър на Сердика е бил една от най-големите и забележителни постройки в цялата Източна римска империя и ако успеем да реставрираме поне малка част от него, София ще бъде още по-привлекателна дестинация за културно-исторически туризъм”, заяви Бойко Димитров.

Радвам се, че темата за амфитеатъра на Сердика отново е актуална. Така, както става актуална през 2-3 години, след което не следва нищо, коментира Борис Бонев от Спаси София.

Той изброява какво според него е необходимо да се направи:

- Идентифициране на всички собственици на имоти, в рамките на които има части от амфитеатъра

- Индивидуален подход към всеки имот - кое и как може да се придобие от единен собственик (държавата или общината) и кое не може (например хотел Арена до Сердика)

- На тази база - обявяване на международен конкурс за пространството в рамките на публичните имоти и в синхрон с частните

- Привличане на експерти от Италия и/или Франция за реставрацията на останките

- Осигуряване на средства (държавни, общински и частни) за реализация на проекта за възстановяване

Така, след 5 години бихме могли да имаме експониран и защитен амфитеатър, на който софиянци и гостите на София да се радват, пише още Бонев.