Насимо: Бетонът ми е дом, а улицата – платно

От днес стената започва да се пропуква. Това не е просто изложба – това е част от живота ми, разказан с цвят и бетон. Думите са на Насимо (Nasimo) по повод проекта „Over The Wall – открий света зад стената“. Официалното откриване е на 1 октомври в подлеза на НДК.
„Изложбата започва от мрака вътре в нас – първичното, хищническото, инстинкта. Но не спира там. Тя разказва за растежа – от звяр към същество със съзнание. Влез в пространството, където духът преминава отвъд своите граници“, коментира артистът.
По думите му за първи път в България той представя седем мащабни произведения, създадени директно върху истински парчета стена. Всяка творба пресъздава ключов етап от човешкия вътрешен растеж: от първичната емоция до пълното освобождаване. Това е артистично изживяване, което не е правено досега, обяснява Насимо. За пръв път се появяват и десетки малки произведения, част от личния му архив, включително творби, предоставени от частни колекционери. Всички те разказват историята и пътя на художника.
Предвиден е авторски тур с него, ще има и артистичен поп-ъп магазин, специално издание на книгата Reckless Walltz, както и среща с хора, които не спират на червен светофар за изкуството, коментират организаторите.
„Преди няколко години с моята прекрасна съпруга, в едно тиха следобедна разходка из Бургас, минахме покрай галерия „Пролет“. Видяхме как вътре се подреждаше изложба и през витрината ме погледна едно парче „стена“, върху което бе нарисувана икона в свободен стил от българския художник Атанас Атанасов в колаборация със Станимир Желев. Почувствах, че това е повече от картина – беше врата към идея, която отдавна носех в себе си, която той беше реализирал“, разказва Насимо.
„От трийсет години рисувам по стените на градовете – бетонът ми е дом, а улицата – платно. Но тогава си казах: „Това е моят формат. Това е начинът да пренеса духа на улицата в сърцето на галерията и интериорното пространство. Дълго търсих начин да създам основа, която да изглежда като истинска стена, но да е по-лека, преносима и същевременно жива“, допълва той.
Миналата година среща Петър Костов от artbuild.bg: „Той прие идеята ми с такава топлина и ентусиазъм, сякаш винаги е чакал този момент. Заедно, с много проби и търпение, създадохме декоративно пано, което е неразличимо от автентичната градска стена. Използвахме италиански декоративни мазилки и постигнахме ефект, който ме връща към усещането, когато рисувам на улицата – сурово, истинско, безкомпромисно. Благодарен съм и на Любо и Дани от неговия екип – за тяхното търпение, отдаденост и смирение в този процес. Този проект не е само моя работа – той е тъкан от приятелство, съмишленичество и любов към изкуството“.
Станислав Трифонов, както е истинското на Насимо, е роден през 1979 г. в град Търговище. Завършва изящни изкуства във факултета по изобразителни изкуства към Великотърновския университет. Започва да се занимава с графити и стенопис през 1995 г. Негови творби могат да бъдат видени, както в България, така и във Великобритания, Германия, Австрия, Италия, Белгия, Португалия, Канада, Русия, Полша, Румъния, Сърбия, Косово, Турция, Индия, Китай, някои от които се разпростират върху фасади на многоетажни сгради.
