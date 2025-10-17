Музикалният свят отдаде почит на покойния китарист и съосновател на групата Kiss Ейс Фрийли

Музикалният свят отдаде почит на Ейс Фрийли, китарист и съосновател на групата Kiss. Както OFFNews писа, той почина на 74-година възраст.

"Съкрушени сме от кончината на Ейс Фрийли. Той беше незаменим рок войн и формира историята на групата. Той е и винаги ще бъде част от наследството на Kiss. Мислите ни са с Жанет, Моник и всички, които го обичаха, включително нашите фенове по целия свят", казаха музикантите от Kiss в разпространено изявление.

"Чух за смъртта на Ейс Фрийли от Рик Фрийл, с когото свирех в група, наречена Shadow. Рик беше и първият човек, ... който през 1977 г. ... ми разказа за Ейс и просто промени живота ми. През 1978 г. си взех китара, за да се присъединя към групата на Рик - Warrior, която се превърна след това в Shadow. Направихме кавър на C'mon and Love Me. Ейс беше мой герой и бих го смятал за приятел. Учих безкрайно неговите сола през годините... Нямаше да взема си китара без влиянието на Ейс и Kiss. Почивай в мир, Ейс, ти промени живота ми", написа китаристът на "Пърл джем" Майк Маккрийди в социалната мрежа "Екс".

"Ейс, братко мой, със сигурност не мога да ти благодаря достатъчно за годините страхотна музика, многото фестивали, които направихме заедно, и твоята водеща китара в Nothing But A Good Time. Имаш цялата ми любов и уважение от моето семейство и от мен. Почивай в мир", написа Брет Майкълс, бивш фронтмен на Poison в "Екс".

"Центърът "Кенеди" е натъжен да чуе за кончината на един от тазгодишните носители на нашата награда - Ейс Фрийли от групата Kiss. Ще отдадем почит на този "рок войник", неговото творчество и наследство на нашата церемония през декември", написаха от центъра в социалната мрежа "Екс".

Групата Kiss е сформирана през 1973 г. и се прочува с хитове като Rock and Roll All Nite и God of Thunder.