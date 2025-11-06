'Моите чужди истории' - новата книга на Офелия Кънева за истината, която не можем да подминем

13 съдби оживяват в страниците на сборника с разкази по действителни случаи „Моите чужди истории“. Избрани са от 900. Това е впечатляващата бройка изследвани и систематизирани от автора истории, а те са част от десетки хиляди, които среща през професионалния си път. Достатъчно – дори за скептиците.

Доц. д-р Офелия Кънева е тазгодишният носител на приза „Жена на годината“ в категория „Общество“, но също така учен, филантроп и общественик. Повече от две десетилетия работи активно в социалната сфера и там среща „героите“ на своята последна книга. И става част от живота им заедно с екипът си, на който по-късно ще посвети книгата.

„Моите чужди истории“ се чете лесно. Стилът на Офелия импонира на съвремието – образен, емоционален и динамичен. Но силният документален елемент се врязва в съзнанието и провокира размисъл на по-дълбоко ниво за способността на човек да преодолява съдбата и да съхранява духа си, и най-същественото - носи вдъхновение за лична рефлексия.

Отвъд художествената литература и документалистиката, сборникът има и практическо приложение като христоматия за студенти, изучаващи хуманитарни науки и за хора от подпомагащи професии. Всеки разказ е основа за емпиричен анализ, за сравнение с теорията, а добавената легенда към заглавията помага за структурирането на казусите.

Представянето на книгата в литературен клуб „Перото“ с участието на Силвестър Силвестров и Петя Дикова, които споделиха с аудиторията фрагмент от разказите, събра интелектуален елит от академичните среди, изкуството, бизнеса, журналисти, актьори, музиканти. Сред гостите бяха футболистът Адалберт Зафиров, музикантите от Б.Т.Р.; Люба Маричкова – сестрата на рок-легендата Кирил Маричков и съпругата му - Веселина; певицата Преслава Пейчева и пианистът Ясен Велчев; момичетата от трио VIVA, актьорът Михаил Хеге, актрисата и радиоводеща Яна Николова. Модератор на събитието бе репортерът и продуцент Елица Кънчева.