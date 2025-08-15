Megadeth се прощава с публиката с албум и турне

Популярната траш метъл група Megadeth се прощава с публиката с последния си албум. Тя ще тръгне на прощално турне през 2026 г., предаде Асошиейтед прес.

„Толкова много музиканти стигат до края на кариерата си — било то случайно или умишлено“, казва основателят и фронтмен Дейв Мъстейн в официално изявление. „Повечето от тях не успяват да си тръгнат по собствено желание, на върха, а аз в момента съм точно там в живота си. Обиколил съм света, спечелил съм милиони и милиони фенове, а най-трудната част от всичко това е да им кажа сбогом“.

Megadeth е основана през 1983 г., след като Мъстейн е изгонен от Metallica, група, на която е съосновател. Новата му група издава дебютния си албум „Killing Is My Business... and Business Is Good!“ през 1985 г. Най-новият албум на Megadeth – „The Sick, the Dying… and the Dead!“ – изли0за през септември 2022 г. В последния състав на групата, заедно с Мъстейн, са басистът Джеймс Ломенцо, барабанистът Дирк Вербюрен и китаристът Теему Мянтюсаари.

„Нямаме търпение да чуете този албум и да ни видите на турне. Ако някога е имало перфектен момент да издадем нов албум — това е сега. Ако някога е имало перфектен момент да обиколим света — това е сега. Това е и перфектният момент да ви кажем, че това ще е нашият последен студиен албум. През годините спечелихме много приятели и се надявам да видя всички ви на нашето световно прощално турне. Не се ядосвайте, не тъжете, радвайте се за нас всички, елате да празнувате с мен през следващите няколко години. Постигнахме заедно нещо наистина прекрасно, което вероятно никога няма да се повтори. Създадохме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и променихме света. Групите, в които съм свирил, повлияха на света. Обичам ви всички заради това. Благодаря ви за всичко“, казва Мъстейн.

Фронтменът разкри през 2019 г., че е диагностициран с рак на гърлото. На следващата година съобщи, че е напълно излекуван. Той планира да издаде свои мемоари през 2026 г.