Мадона ще издаде нов албум през 2026 г.

Мадона, която остава най-продаваният музикален артист в историята, съобщи, че догодина ще пусне нов албум с танцувално звучене, предаде АФП.

Продукцията ще издаде американската звукозаписна компания Warner, с която певицата започва кариерата си и е постигнала най-големите си успехи.

„Щастлива съм да възобновя тези връзки и чакам с нетърпение бъдещето - да правя музика, да изненадвам, провокирайки вероятно някои необходими дебати“, казва звездата в комюнике.

Бъдещият ѝ албум ще е продуциран от диджей Стюарт Прайс, с който певицата работи по Confessions on a Dance Floor (2005 г.), включващ песни като Hung Up и Sorry, се посочва в комюникето.

„За нас е голяма чест да приветстваме завръщането на Мадона в Warner. Тя не е само артист, тя е проект, тя нарушава правилата, тя е непреодолима културна сила“, казват съпредседателите на Warner Records Том Коръс и Арън Бей-Шък.

67-годишната звезда, която подписва с Warner през 1982 г., напуска лейбъла през 2007 г., за да сключи исторически договор с Live Nation – една от най-големите компании на своето време, припомня АФП.

След три албума без особен успех, включително и последният Madame X, излязъл през 2019 година, през 2021 г. Мадона се връща към компанията, с която дебютира.