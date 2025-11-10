Лекция за ''Градинарят и смъртта'' на Георги Господинов ще има във Виенския университет

Лекция, посветена на книгата "Градинарят и смъртта" от Георги Господинов ще изнесе доц. д-р Бисера Дакова във Виенския университет на 13 ноември. Събитието ще бъде в рамките на инициативата "Климентови дни на българистиката" в Института по славистика към университета.

Доц. Дакова ще представи творчеството на Георги Господинов в контекста на съвременната българска и европейска литература.

Доц. д-р Бисера Дакова е литературовед и преподавател по български език и литература в Института по славистика на Виенския университет. В своята преподавателска дейност тя съчетава езикови, литературоведски и културно-исторически подходи и предлага на студентите по славистика задълбочен достъп до българската литература и култура в европейски контекст.

Научните ѝ интереси са съсредоточени върху българската литература от XIX и XX век, по-специално върху теченията на модернизма, символизма и декаданса. Особено внимание отдава на връзките между българската и европейската литература в края на XIX и началото на XX век, както и на развитието на културната идентичност в модерността.

От 2000 г. насам доц. д-р Дакова е научен сътрудник в Института за литература при Българската академия на науките. Тя е сред най-уважаваните изследователи в областта на модерната и съвременната българска литература.

Сред най-значимите ѝ научни публикации са монографиите:

„Яворов. Археология на автора“,

„Век и векопреход“,

„Неантологичният Траянов“.

С преподавателската и научната си дейност доц. д-р Дакова допринася съществено за популяризирането и международната видимост на българската литература. Студентите по славистика черпят в нейните курсове полза от интердисциплинарна и културно-сравнителна перспектива, която прави разнообразието на славянските литератури видимо и разбираемо в рамките на цяла Европа.

Романът "Градинарят и смъртта" е включен в списъка на най-добрите книги на годината на изданието "Ню Йоркър", информира още Господинов. Преводът на английски език е на Анджела Родел.

Инициативата "Климентови дни на българистиката" беше открита на 4 ноември в Института по славистика на Виенския университет. Програмата включва културни и литературни прояви през ноември и декември. Сред тях са литературни вечери с българските писатели Георги Господинов ("Градинарят и смъртта" на 14 ноември, "Дунав Лаундж", Виенски панаир) и Георги Бърдаров ("Любов по време на война" на 17 ноември, "Хаус дер музик", Виена).