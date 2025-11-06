Комедията ''Рожден ден'' е по кината от утре (видео)

Новата българска комедия „Рожден ден“ тръгва от утре (7 ноември) в киносалоните в цялата страна. Ден преди първата среща на филма с публиката се проведе и официалната гала премиера на филма. На събитието присъстваха актьорският състав, екипът на продукцията и много гости. Специална чест беше отдадена и на покойния Васил Банов, за когото е писан и сценарият, дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев.

От утре зрителите ще имат възможността да гледат „Рожден ден“ на голям екран. В основата на сюжетната линия застават героите Васил (Васил Банов), опитен крадец, току-що излязъл от затвора и баба Геновева (Меглена Караламбова), самотна, възрастна жена, бивша прима балерина, настоящ инвалид, прикован на легло, която е загубила желанието си за живот.

Съдбата обаче среща двамата герои навръх рождения ден на баба Геновева и те стигат до договорка, която е на път да промени коренно живота не само на тях двамата, а и на съседите на Геновева – самотната майка Биляна (Милена Аврамова) и дъщеря ѝ Рая (Елеонора Събева). Популярността на Васил в криминалния свят обаче е голяма и тримата приятели Сашо, Любо и Краси (Свежен Младенов, Стефан Денолюбов и Станимир Гъмов) го откриват, за да поискат помощ в осъществяването на своя грандиозен план за обир. Първоначално идеята им изглежда като обикновено криминално престъпление, но се оказва една от най-важните битки в живота им. Житейските избори и перипетии, пред които са изправени ги въвличат в поредица от комични ситуации. А силата на духа и общата им цел стопяват различията помежду им и ги променят генерално.

Историята на „Рожден ден“ засяга теми като семейството, любовта, приятелството, прошката и смелостта да се изправиш срещу пошлостта, комерса и бездушието на обществото, както и невалидната здравна система, която кара обикновените граждани да плащат десетки хиляди за операциите на децата си. Зад остроумния диалог и привидно смешните ситуации, изградени върху парадоксален хумор се крие гневът от неработещата ни система.

Като част от великолепния актьорския състав ще видим още Николай Гундеров, Боряна Пунчева, Любен Чаталов, Диляна Попова, Китодар Тодоров, Константин Икономов, Филип Аврамов и София Бобчева.

Изпълнителен продуцент и режисьор на „Рожден ден“ е Ивайло Пенчев. Продуценти на филма са Стоян Стоянов, Ивайло Пенчев и Борислав Пенчев. Сценарият е дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев. Операторската камера е в ръцете на Георги Челебиев, а монтажът е на Стефан Бояджиев. Художник на продукцията е Мирослав Маринов, а композитор на музиката към филма е Георги Стрезов.

Продукцията се осъществява с подкрепата на Национален Филмов Център, а Българската национална телевизия е медиен партньор.