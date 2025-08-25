Какво още ни готви програмата на Аполония 2025

Българският културен фестивал „Аполония“ се завръща в Созопол този четвъртък. Събитията ще продължат до 6 септември, а програмата включва концерти, изложби, литературни четения, театър и кино.

През първия ден посетителите ще могат да се насладят на експозиции на Националната художествена академия, Международното триенале на сценичния плакат и съвместния проект „ПромениКартинката“ и „We Are Earth“.

Въпреки че фестивалът започва от 28 август, официалното откриване ще бъде на 29-и с концерт на Биг бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян и Васил Петров и диригент Михаил Йосифов. Публиката ще може да види и постановката „Венецианска загадка“ на Драматичен театър – Пловдив и филма „Васко и цигулката“. Ще чуят и музиката на триото Цветан Недялков, Стоян Караиванов и Маргарита Калчева.

На 30 август програмата включва учебния спектакъл „12 разгневени мъже“ на НАТФИЗ, представяне на книгата „Българската следа“ на Димитър Кенаров, театъра на маса „Писма до…“, концерт на Албена Данаилова, Румен Цветков, Александър Сомов и Людмил Ангелов, филма „Сватба“ и вечерното участие на Керана и Космонавтите.

На 31 август са предвидени литературни премиери на Никола Петров („Ето го разкаяния победител“), Петър Чухов („В края на леглото“) и Коста Костов („Бяло и черно“), постановката „Случаят Джем“ на МГТ „Зад канала“, концерт на Трио Имаж, прожекция на филма „Без крила“ и спектакъла „Тракия“.

На събитието ще присъстват и автори като Георги Господинов, Владимир Зарев, Йоанна Елми и др.

Тази година за пръв път се организира майсторски клас на големият музикант Светлин Русев, който ще работи с талантливи млади цигулари от 30 август до 3 септември.

През септември концерти ще имат Михаела Филева (1 септември), „Концертмайсторите на Аполония“ (2 септември), Б.Т.Р. и Ахат (3 септември), The Queen Project (4 септември), DARA (5 септември) и закриващото участие на Фондацията заедно с млади певци (6 септември).

За пълната програма следете сайта на фестивала. Билети могат да се намерят в мрежата на Eventim.

Празници на изкуствата „Аполония“ се провеждат ежегодно в Созопол. Първият фестивал е проведен през 1984 г., а през 1991 г. е създадена Фондация „Аполония“, която и досега организира 10-дневния фестивал.