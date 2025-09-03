Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров откриват есенния сезон с ''Да обичаш Гершуин''

Хилда Казасян и Плевенската филхармония откриват есенния сезон с музикалния проект „Да обичаш Гершуин“, съобщават от екипа на изпълнителите.

Под диригентството на Борислав Йоцов на сцената излизат Теодосий Спасов – кавал, и джаз певецът Васил Петров, както и Живко Петров – пиано, Димитър Карамфилов – контрабас, Михаил Йосифов – тромпет, и Христо Йоцов – барабани, който е автор и на аранжиментите.

Програмата включва едни от най-красивите произведения на Дж. Гершуин.

„Пак имахме проблем да изберем това, което на нас ни харесва най-много от тази музика, да слеем много теми една в друга. Христо Йоцов е някакво абсолютно събитие в България – не знам човек, който да пише такава модерна симфонична музика, каквото пише той. Направи такива аранжименти, че първия път, като ги чух, се разплаках – прекрасни са”, казва Хилда Казасян.

“Да обичаш Гершуин” е третият неин проект, реализира съвместно с Плевенската филхармония и споменатите музиканти.

Първият концерт е на 12 септември в Ямбол.