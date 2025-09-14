Георги Господинов е отличен с международната награда 'Виленица'

Българският писател Георги Господинов бе отличен с международната литературна награда „Виленица“, предаде БТА.

Церемонията се проведе на 13 септември в пещера „Виленица“ в Словения.

"Литературата и историите имат животоспасяваща сила. Те имат силата да съхраняват човешкото и са естествен антидот, противовес на пропагандата и агресивния популизъм. Литературата е велик опитомител на страхове“, каза българският автор в речта си при получаването на отличието.

За приноса на Господинов в литературата говори и председателят на журито, словенският поет, преводач и радиоводещ Грегор Подлогар. Той отбеляза, че българският автор, като четиридесетия лауреат на фестивала „Виленица“, въплъщава наследството на наградата по свой неповторим начин и показва как литературата днес може да въздейства и да достига до всеки.

Наградата се връчва на централноевропейски автор за изключителни постижения в областта на литературата и есеистиката на церемония в пещерата "Виленица". Сред носителите ѝ са Милан Кундера, Збигнев Херберт, Олга Токарчук, Петер Хандке, Адам Загаевски, Петер Естерхази, Миленко Йергович, Горан Стефановски, Дубравка Угрешич.

Церемонията за връчването на приза беше част от Международния литературен фестивал „Виленица“, който се проведе на различни локации като Любляна, Триест, Нова Горица. Мотото тази година беше „Прекрасният нов свят“. Форумът се състоя между 8 и 13 септември.

Георги Господинов е третият български носител на признание от „Виленица” в 40-годишната му история – след Илия Троянов (през 2018 г.) и поета Румен Леонидов (през 2012 г., получил „Кристал Виленица”).