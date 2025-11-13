Френският виолончелист Готие Капюсон свири днес отново в София

Френският виолончелист Готие Капюсон отново ще музицира под диригентството на Найден Тодоров. Събитието е днес, 13 ноември, в зала „България“, съобщават от Софийската филхармония.
По думите им програмата носи отпечатъка на славянската мощ, романтичната дълбочина и френския финес. Ще звучат творби от Пьотър Илич Чайковски – Рококо вариации, оп. 33 (аранж. Вилхелм Фитценхаген), Габриел Форе – Елегия за виолончело и оркестър, оп. 24, и Александър Бородин – Симфония №2 „Богатирска“ в си минор.
Готие Капюсон, наричан посланикът на виолончелото в 21-ви век, гостува за първи път у нас на 24 март 2022 г., отново в зала „България“, под палката на маестро Тодоров със Софийската филхармония. Оттогава концертира в страната ни всяка година.
Готие Капюсон е роден на 3 септември 1981 г. във Франция. Признат е за един от най-изтъкнатите виолончелисти на съвремието. Започва да свири на виолончело на четиригодишна възраст и преминава през обучението на Парижката консерватория и музикалната академия в Нойшател, Швейцария. Чест гост-солист е на водещи оркестри по целия свят – Берлинската и Виенската филхармония, оркестъра на Баварското радио, Филхармонията на Лос Анджелис, оркестъра на Мариинския театър, Чикагския симфоничен оркестър, Нюйоркската филхармония, Лондонския симфоничен оркестър. Работи с диригенти като Густаво Дудамел, Яник Незе-Сеген, Даниел Баренбойм, Кристиан Тилеман, Андрис Нелсонс, Лорен Маазел. Активен в камерната музика, свири редовно с артисти като Марта Аргерич, Юджа Уанг, Даниил Трифонов, Жан-Ив Тибо и брат си – цигуларят Рено Капюсон. Репертоарът му обхваща произведения от барока до съвременността, като активно работи с живи композитори и създава нови творби за виолончело.
През 2014 г. основава Classe d’Excellence de Violoncelle във Фондацията Louis Vuitton в Париж – програма, посветена на менторството на млади виолончелисти. Освен педагог и изпълнител, той е и културен посланик – автор и водещ на популярната телевизионна поредица Une saison à Paris, посветена на класическата музика.
Свири на изключително рядко виолончело Matteo Goffriller от 1701 г. Ексклузивен артист на Warner Classics, той има зад гърба си дискография, включваща както класически шедьоври, така и нови записи, вдъхновени от френската традиция, латиноамериканската емоционалност и дори кино музика.
