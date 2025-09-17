Днес Столична община връчва културните си награди

Наградите на Столична община за постижения в областта на културата за 2025 г. ще бъдат връчени в Националната галерия - Двореца. Тържествената церемония ще се състои в 17 ч. на 17 септември - Деня на София, съобщават организаторите.
В програмата ще вземе участие Камерен ансамбъл "Софийски солисти".
Организаторите посочват, че наградите отбелязват ярките постижения в областта на културата на творци и творчески екипи, работещи в столицата. Те се връчват в категориите „Литература", „Театър", „Музика", „Визуално-пластични изкуства", „Художествена фотография", „Кино", „Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда", „Критика и журналистика в областта на културата", „Танцово изкуство", „Фолклорни сценични изкуства" и „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства".
Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура ще бъде връчена от кмета на София Васил Терзиев на актьора Руси Чанев, допълват организаторите.
