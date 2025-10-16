Британската библиотека възстанови читателската карта на Оскар Уайл след 130 г.

Британската библиотека ще връчи тържествено читателска карта с името на Оскар Уайлд на неговия внук Мерлин Холанд в деня на 171-годишнината от рождението на писателя. Уайлд е лишен от членство в библиотеката през 1895 г. след присъдата по делото за "груба непристойност" с друг мъж – лорд Алфред Дъглас.

За плановете за символично възстановяване на статута на Уайлд в Британската библиотека беше съобщено през юни 2025 г. (месецът на прайда), 130 г. след като му беше отнето читателското удостоверение, напомня Би Би Си.

"Оскар вече три седмици беше в затвора Пентонвил, когато читателската му карта беше отменена, така че едва ли е знаел за това, което вероятно беше за добро", каза тогава единственият внук на писателя Мерлин, изследовател на живота и творчеството му. "Мисля, че това само би го направило по-нещастен – да знае, че една от най-големите библиотеки в света му е забранила достъп до книги, точно както законите му забраниха достъп до ежедневието. Възстановяването на читателската му карта е чудесен жест на прошка и съм сигурен, че духът му ще бъде трогнат и радостен", добави Холанд.

Тази вечер – на 171-вия рожден ден на Оскар Уайлд – в Британската библиотека ще се състои представянето на новата книга на Холанд "След Оскар: наследството на скандала".

На събитието Холанд ще разговаря за своето творчество с актьора и писателя Рупърт Еверет, който през 2018 г. засне биографичния филм за Оскар Уайлд "Щастливият принц" и изигра главната роля в него.

Ирландският писател Оскар Уайлд, автор на "Портретът на Дориан Грей", "Колко е важно да бъдеш сериозен", "Идеалният съпруг" и "De profundis", е осъден на 2 г. каторга през 1895 г. за хомосексуални отношения с лорд Алфред Дъглас. Хомосексуалността в Англия и Уелс е била наказуема до 1967 г., в Шотландия – до 1980 г., а в Северна Ирландия – до 1982 г.

Както обясни Мерлин Холанд по време на интервю, след като в архивите беше открита информация за лишаването на Уайлд от читателска карта, библиотеката беше обвинена в хомофобия. В края на XIX век обаче Британската библиотека (до 1973 г. – подразделение на Британския музей) е трябвало да лишава от читателски карти всички, които са били осъдени по наказателни дела.

През 2017 г. Оскар Уайлд, както и още около 49 000 мъже, осъдени за хомосексуалност, бяха посмъртно официално реабилитирани в рамките на така наречения Закон на Алън Тюринг.

Алан Тюринг — математик, допринесъл значително за разбиването на шифрите на нацистка Германия — е осъден за "груба непристойност" през 1952 г. и посмъртно получава кралско помилване през 2013 г.