Българинът Юлиан Костов блести на сцената на West End в Лондон

Юлиан Костов влезе в историята като първия българин на сцената на легендарния West End – британският еквивалент на Бродуей. Той дебютира в емблематичния Theatre Royal Haymarket, където някога Оскар Уайлд поставя своите знакови пиеси. Това е и първото участие на български актьор в пиеса, продуцирана от Националния театър на Великобритания – институция с изключително значение за съвременната световна драма.

Пиесата "Till The Stars Come Down" на Бет Стийл е смел портрет на съвременна провинциална Великобритания. След разпродадения си дебют в залата "Дорфман" на National Theatre през 2024 г., тя бе пренесена в сърцето на Лондон с обновен актьорски състав. В него Костов играе Марек – полски емигрант и младоженец, а критиците единодушно определят появата му като "значително подобрение" и го наричат "ярка светлина" в спектакъла.