10 години ''Капана фест'' в Пловдив

Юбилейното издание на „Капана фест“ започва на 18 септември на моста над ул. „Гладстон“, съобщават от екипа на фестивала.

„Капана фест“ се роди в сърцето на Пловдив, вдъхвайки живот на забравено градско пространство в квартал „Капана“. С усилия и любов, фестивалът се превърна в символ на творческото възраждане и създаде мост между миналото и настоящето на квартала”, казва Никола Сивков, организатор на фестивала.

По думите му десет години по-късно, събитието очаква гостите с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи.

„Юбилеят е куриран съвместно с колеги от културната сфера, които работят със сърце, затова им поверяваме цели вечери да представят своята концепция за музикалното преживяване. „Капана фест“ празнува с приятели и съмишленици, изповядващи едни и същи виждания за живота и обща ценностна система”, добавя Сивков.

Музикалната програма включва изпълнители като Роби, Дара Екимова, „Керана и космонавтите“, Руши, „Взрив“, Expectations, Last Hope, Жлъч/Гена, Mono & The Stereos, No More Many More, Ali, „Остава“.

Тазгодишното издание на фестивала застава зад кампанията „Нито едно дете повече“ в подкрепа на всички родители загубили своите ангелчета във войната на пътя – национална инициатива в памет на загиналите деца по пътищата. На 22 септември специална роля има детската програма на Държавен куклен театър Пловдив, която ще бъде дарена безрезервно в подкрепа на каузата. Към инициативата се включва и изложба с рисунки на Сияна Попова и Ани, както и фотографии на Явор – благодарение на фондация „Ключът е любовта: Ани и Явор“.