Как да успеем да отидем и на втора (любовна) среща

Повечето от нас са виждали двойки, в които единият човек излъчва физическа привлекателност, а другият не. Защо някой толкова секси човек би се събрал с половинка, която не е такава? Надеждната психологическа литература показва, че физическата привлекателност е от ключово значение за избора на партньор. Разбира се, красотата е в очите на наблюдателя. Как двойките, които значително се разминават по отношение на привлекателността, стават романтични партньори? Едно скорошно проучване показва, че освен към красотата, хората често развиват романтични чувства към тези, които ги гледат дълбоко в очите.

Изследването

Европейските изследователи използват листовки, разлепени из един университет, за да наберат 60 самотни студенти - 30 жени и 30 мъже на възраст от 19 до 32 години. Почти всички (95 %) се определят като хетеросексуални. Всеки от тях участвал в четири петминутни бързи срещи, общо 240 кратки контакта. По време на бързите срещи те носят специални очила, които проследяват движенията на очите им. Изследователите разпределили участниците на случаен принцип и не им разкрили целта на проучването. Данните от проследяването на три срещи са били повредени, което е оставило изследването с 237 срещи и добра информация за това колко двойки са се гледали един друг и къде са гледали. След всяка среща участниците оценявали привлекателността на своите половинки и заявявали дали биха искали да се видят с лицето отново.

Повечето погледи са насочени към лицата на партньорите, но само в една трета от случаите (90 секунди на среща) единият гледа в очите на другия. Гледането в очите на партньорите не е свързано с желанието на гледащия за втора среща. Откритостта към втори срещи зависи от получаването на контакт с очи или от взаимния контакт с очи. Очевидно е, че хората се чувстват привлечени от тези, които ги гледат в очите.

Изследователите анализират също така коя променлива - физическата привлекателност или контактът с очите - предсказва по-добре желанието за втора среща. Възприеманата привлекателност увеличава донякъде желанието за втора среща (33%), но взаимният контакт с очи го увеличава почти тройно (270%).

Изследователите заключават: „Вероятността субектите, които споделят зрителен контакт, да искат да се видят отново с партньора си е по-голяма. Очният контакт оказва силно влияние върху романтичното привличане“.

Погледът на любовта

Последното проучване разширява изследванията за силата на зрителния контакт - и отразява голяма част от популярната култура. Например през 1967 г. английската певица Дъсти Спрингфийлд има голям хит с песента „The Look of Love“: „Погледът на любовта“.

е в очите ти,

Погледът, който усмивката ти не може да прикрие.

The look of love

казва много повече

отколкото думите биха могли да кажат.

И това, което сърцето ми е чуло,

спира дъха ми.

Оттогава песента се е превърнала в стандарт, което потвърждава нейното психологическо звучене. Текстът на песента отразява резултатите от неотдавнашното проучване. Когато двама души се вглеждат в очите си, те започват да развиват доверие, интимност и взаимно привличане.

Защо гледането в очите предизвиква тези усещания? Някои данни сочат, че то предизвиква освобождаването на две съединения - окситоцин и фенилетиламин. Първият е хормон, понякога наричан „хормон на прегръдката“, свързан с дългосрочното обвързване и привързаност. Вторият, наричан понякога „химикал на любовта“, е невротрансмитер, който участва в междуличностното привличане.

Тези съединения ни влияят почти от раждането. Помислете за петдневни бебета. В сравнение с възрастните, които избягват контакт с очите, бебетата предпочитат да гледат лица, които установяват контакт с тях. При кърмачетата и малките деца неспособността да поддържат зрителен контакт е възможен ранен признак на аутизъм.

Много други проучвания потвърждават силата на гледането в очите:

- Още през 1989 г. учени от университета „Кларк“ в Уорчестър, Масачузетс, първи го изследват в две, станали с времето класически, проучвания. Първо, те разделят 96 непознати на двойки и ги молят да направят едно от трите неща: да се вгледат в ръцете си, да преброят миганията на очите си (повърхностен зрителен контакт) или да се вгледат внимателно в очите си (дълбок зрителен контакт). Участниците, които се взирали в очите на другия, съобщавали за най-силни чувства на привързаност и привличане.

- След това същите изследователи попитали 144 двойки колко харесват партньорите си и колко страстно ги обичат. След това 72-те двойки се взирали в очите си в продължение на две минути - без да говорят, просто гледайки се дълбоко в очите, преди да направят отново анкетата. След взаимното гледане в очите чувствата им на привличане и страст се увеличили значително.

- Френските изследователи използвали магнитен резонанс, за да измерят промените в притока на кръв през амигдалата - областта на мозъка, която обработва емоциите. Отклонените погледи не оказали влияние върху притока на кръв в амигдалата, но по време на гледането с очи той се увеличил значително.

- Изследователите от Калифорнийския технологичен институт установили, че с увеличаване на времето, прекарано в гледане в очите, двамата души обикновено са намирали лицата си за по-привлекателни.

- Учени от Университета на Западна Австралия помолили 32 мъже да погледнат две снимки на жени, чиито лица са с неутрални изражения. На едната от тях погледите на жените са отклонени. На другата те гледали директно във фотоапарата, което позволявало да се създаде илюзия за зрителен контакт. Мъжете смятат, че втората група е по-привлекателна.

- Немски изследователи показали на доброволци видеоклипове с хора, които правят изявления, които са или верни, или неверни. В някои от тях говорещите гледат в далечината. В други те гледат директно в камерата. Участниците в изследването били по-склонни да вярват на твърденията, изречени от оратори, които гледат директно към тях. Освен това, когато участниците не били съгласни с твърденията, те по-бавно изразявали несъгласието си, когато говорещият гледал директно към тях.

И накрая, взаимното гледане в очите включва и споделяне на внимание. В свят, доминиран от мелодии на звънене, писукащи съобщения, имейли и социални медии, които винаги примамват, съсредоточеното внимание е специален дар, който много хора намират за завладяващ.

Въпреки че гледането в очите обикновено засилва чувството на привличане, близост и дори любов, при някои то може да предизвика тревога или дори страх. Тези чувства могат да намалеят при повторно взиране в очите. Ако това не се случи, погледнете встрани.

В заключение можем да кажем, че ако искате да се видите отново с някого, трябва да се постараете да уловите погледа им и да го задържите с много внимание и нежност по време на вашата първа среща.