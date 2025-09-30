Брижит Бардо говори за колеги актьори, еротика и политика в новата си книга ''Моят ББуквар''

„Свободата е да бъдеш себе си, дори когато това дразни“, пише френската актриса Брижит Бардо в предговора на новата си книга Mon BBcédairе („Моят ББуквар“), съобщава АФП.

Изданието излиза в сряда и съдържа често остри мнения за колеги актьори, еротиката, политиката и съвременния свят, отбелязва издателят Fayard и допълва, че книгата, написана изцяло на ръка, е „потапяне в личността на жена, оставила следа в своето време с независимостта, ангажираността и смелостта си“.

Структурирана като речник – от А за „Abandon“ (отказ) до Z за „Zoo“ (зоопарк) – книгата събира кратки текстове, написани с характерния кръгъл почерк на 91-годишната Бардо.

Актрисата изразява обичта си към Жан-Пол Белмондо, когото нарича „страхотен човек, гениален актьор, забавен и смел“. За Ален Делон отбелязва, че „носи в себе си най-доброто и най-лошото“, а за Марчело Мастрояни казва, че макар да е „очарователен“, е „добър актьор без гений и без да е незабравима личност“.

Относно еротиката Бардо – прославила се с филма „И Бог създаде жената“, пише, че това са „любовни игри, в които всичко е позволено: въображение, смущаваща перверзия и чувствена освободеност“.

Говорейки за Сен Тропе, където притежава вилата La Madrague, тя изразява съжаление, че „това толкова красиво малко рибарско селце“ се е превърнало в „град на милиардери, в който вече не се разпознава старият му чар“.

Като активист за правата на животните Бардо е безпощадна и към състоянието на Франция, определяйки я като „скучна, тъжна, покорна, болна, омразна, опустошена, обикновена, вулгарна“. По думите ѝ „дясната партия е единственото спешно лекарство за агонията на Франция“. Тя отново заявява близостта си с Марин льо Пен и партията „Национален сбор“ (RN).

Изключително дискретна в медийните си изяви, Брижит Бардо вече е публикувала през 1996 г. мемоарите си Initiales BB („Инициали ББ“).