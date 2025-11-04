Спортно министерство към FIDE: Не се месете във вътрешни дела на националните шахматни федерации

Министерството на младежта и спорта реагира на писмо от Международната федерация по шахмат (FIDE), с което заплашва България от тежки санкции заради незаконни действия на министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

От спортното министерство заявиха, че всички решения, свързани с лицензирането на спортни федерации, се вземат в съответствие с действащото българско законодателство и съдебните решения.

Министерството напомня, че съгласно действащия Устав на ФИДЕ (в сила до 1 март 2020 г.), организацията следва да “спазва принципа на строг неутралитет и да не се намесва във вътрешните дела на националните шахматни федерации”.

През април тази година ММС инициира и положи всички усилия за подписване на меморандум между Българска федерация по шахмат 2022 и Българска спортна федерация по шахмат. Убедени сме, че това е най-правилният път за развитието на българския шах.

ММС остава отворено за конструктивен диалог с всички заинтересовани страни с цел защита интересите на българските шахматисти и развитието на шахмата в България, става ясно още от прессъобщението.