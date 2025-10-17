Ива Митева: НС може да се бутне само отвътре. Затова всички гледахме Борисов дали ще спаси ГЕРБ (видео)

В студиото на OFFNews гостува председателят на 45-ото и 46-ото Народно събрание и бивш депутат Ива Митева. Разговаряхме за гневния брифинг на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бъдещето на правителството и възможностите управляващото мнозинство в парламента да бъде съборено и да се отиде на избори. Обсъдихме и мракобесния законопроект на "Има такъв народ" (ИТН), предвиждащ затвор до от 1 до 6 години за "разпространяване на лична информация".

Юристът коментира опитът за промени в Закона на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), с който се отнемат правомощията на президента при назначаване на шеф на службите. Според нея предложението не отговаря на принципите на демократичната държава:

"Затова се надявам ГЕРБ да размислят. За ДПС и БСП не коментирам, защото в миналото те направиха тази поправка. ГЕРБ трябва много да помислят и да се върнат там, където са били през 2013 г. (б.а. и бяха против същите тези промени в закона). В случая се правят закони да за определен човек и определена ситуация. Била съм свидетел, че подобни промени буквално за години се обръщат срещу този, който ги е направил. Би трябвало да са си взели поука от това нещо."

Ива Митева заяви, че дълго време е отказвала да дава интервюта, но след това е решила, че да мълчи е "равно на вина" и става съучастник в ситуацията:

"Всички знаем, че по определение правителството няма съвест, а парламентът е недосегаем и в момента с това мнозинство има относителна стабилност. Като е така - то може да прави каквото си иска. Единствената дестабилизация в парламента може да дойде отвътре. Затова всички сме вперени в Борисов, защото само той се опитва в момента да направи и каже нещо, може би защото иска да спаси партията си."

Бившият председател на парламента коментира, че предложението на ИТН за промени в Наказателния кодекс (НК) показва колко опасно продуктивно е 51-ото НС, че писането на закони не е лесна работа и на депутати им липсва висока правна култура.

Според Ива Митева председателят на парламента Наталия Киселова (БСП) е надвишила правомощията си, отказвайки да допусне до обсъждане в НС предложението на президента Румен Радев да се проведе референдум кога България да влезе в еврозоната.

Тя изтъкна, че Киселова е имала друго становище по темата преди да стане председател на НС - на заседание на правната комисия в парламента на 5 юли 2023 г. Киселова защитаваше тезата, че трябва да има референдум за еврото, предложен от "Възраждане" в качеството си на конституционен експерт:

"Тогава казва, че е в допустимостта на НС да разгледа въпроса и че това не противоречи на Конституцията. Явно под някакъв натиск е взела това решение. Трудно е да си председател на НС с 16 народни представители зад гърба си. Трябва много да си си повярвал!"

В края на 2022 г. Ива Митева се раздели с ИТН, в чиито листи участваше като гражданска квота. Пред OFFNews тя коментира, че този съставянето на този редовен кабинет е било грешка от самото начало:

"АПС направиха огромно грешка с влизането в този кабинет и тогава отпушиха като че ли възможността за такива коалиции към днешна дата. Трябва да си понесат отговорността. Не прецениха добре и ми е тъжно, защото това бяха хора, които са политици отдавна и трябваше всеки детайл да е добре обмислен."

Ива Митева каза, поведението на ИТН е "странно" и че не може да си обясни как години наред са обяснявали как ще съборят ГЕРБ и ДПС, а после са направили кабинет с тях:

"Мисля, че точно сега в този парламент не трябваше това да се случва. (...) Хората, които се избраха в регулаторните органи са по-зле от това, което беше до 2020 г. Членове, председатели - някак си всичко е в посочени, определени хора."

Ива Митева обърна внимание на реториката на управляващото мнозинство и как всеки ден повтарят формулировката "стабилност и предвидимост":

"Започнаха да говорят с лозунги - всеки ден всички, които са част от тази коалиция го използват. Като според мен за предвидимост предвид действията и реакцията на Борисов (б.а. на изборите в Пазарджик) - виждате как всичко се обърка и няма парламент."

