Финансовият подкаст на OFFNews: Еврото в България – какво да очакваме за заемите и джоба ни?

От 1 декември в България ще бъдат пуснати в продажба стартовите комплекти с евромонети, които ще дадат възможност на хората да се запознаят предварително с новата валута. Това обясни доц. д-р Джеймс Йоловски в дебютния епизод на финансовия подкаст на OFFNews "Да поговорим за пари".

Комплектите съдържат монети с националната българска страна, върху която са изобразени добре познати символи – Свети Иван Рилски и Мадарският конник. Те ще се предлагат във всички банки.

Основната цел на тези комплекти е да подготвят психически и практически българите за въвеждането на еврото. Според експерта Джеймс Йоловски, инициативата има за цел да намали притесненията, свързани с преминаването към новата валута. Монетните комплекти ще бъдат лесно достъпни, а няма нужда хората да търсят евробанкноти предварително.

От 1 януари всички банкомати в страната ще работят с евро, а обменът на левове в банките ще се извършва без такси - по фиксирания курс. Това означава, че преходът ще бъде плавен и няма причина за безпокойство относно достъпа до новата валута.

Важен въпрос, който вълнува мнозина, е как въвеждането на еврото ще се отрази на кредитите. Йоловски обяснява, че според Закона за въвеждането на еврото в Република България условията по заемите няма да се променят. При кредити с фиксирана лихва процентът ще остане същият и след въвеждането на еврото.

При кредитите с променлива лихва може да се наложи замяна на референтния индекс, ако текущият престане да се използва. В този случай ще бъде определен нов показател, който ще запази икономическия ефект – т.е. няма да доведе до по-високи лихви.

Превалутирането на заемите и сметките ще се извърши автоматично - без допълнителни такси. IBAN номерата, кредитните карти и овърдрафтите също ще се запазят без промени.

В заключение Йоловски подчертава, че политиката на Европейската централна банка е насочена към постепенно намаляване на лихвените проценти. Това е още един положителен сигнал за стабилност и спокойствие в процеса по въвеждането на еврото в България.