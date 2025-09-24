Желязков: Проучваме възможността за разполагане на малки модулни реактори

Българското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори. Това стана ясно след срещата на министър-председателя Росен Желязков с главния корпоративен директор Роджър Мартела на General Electric Vernova.

Разговорът се проведе в Ню Йорк и в него участваха още министърът на енергетиката Жечо Станков, изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов и народни представители.

По време на срещата премиерът Желязков припомни, че първата стъпка в тази посока беше Меморандумът за разбирателство (MoU), подписан на 22 август 2024 г. между Българския енергиен холдинг и GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC, който проучва потенциалното развитие на проект за реакторна централа BWRX-300 в България.

Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Правителство отчита ролята на малките модулни реактори (SMR) като "нововъзникваща технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост, достъпност и нискоемисионно производство на електроенергия от базова мощност".

По време на срещата са обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона, заявиха от правителствената пресслужба.