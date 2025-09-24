Желязков обсъди с Алиев доставката на зелена енергия от Каспийския район

Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, в това число и за България, заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха също министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

Премиерът Желязков открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на Желязков с Алиев днес. Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан, отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата.

Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично, каза премиерът.

В рамките на срещата е обсъден също потенциалът, които има Балкански поток и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа.

България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура, заяви още министър-председателят.