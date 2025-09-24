Желязков обсъди с Алиев доставката на зелена енергия от Каспийския район

OFFNews 24 септември 2025 в 21:26 266 3
Желязков и Алиев

Снимка gov.bg
Росен Желязков и Илхам Алиев

Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, в това число и за България, заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха също министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

Премиерът Желязков открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на Желязков с Алиев днес. Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан, отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата.

Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично, каза премиерът.

В рамките на срещата е обсъден също потенциалът, които има Балкански поток и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа.

България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура, заяви още министър-председателят.

    -9000

    3

    Червената шапчица

    24.09 2025 в 22:11

    -0
    +0
    Колкото повече гледам и слушам това недоразумение и началника му Боко Тиквата, толкова по -приветлив ми изглежда Шериатът в европейки мащаб. Подобни шушляци трябва с тиган в ръка да посрещат някого и покорно да свеждат празни главици в очакване на разпореждане!

    -9000

    2

    Червената шапчица

    24.09 2025 в 22:06

    -0
    +0
    България ще се присъедини към решенията на ЕС за преустановяване на договорите за ползване и транзит на руски газ - Кажете ми, моля Ви, това добра новина ли е или е нещо лошо?

    -9000

    1

    Червената шапчица

    24.09 2025 в 22:04

    -0
    +0
    Желязков коментира значението на енергийната диверсификация. „Диверсификацията на електрическата енергия и природния газ става все по-важна. Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан. Изграждането на енергийни кабели под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, посочи той. --- xa xa xa
     
