Тръмп влезе в конфликт и с най-върлата си фенка

Разногласията между Доналд Тръмп и републиканската конгресменка Марджъри Тейлър Грийн прераснаха в публична вражда. Сривът в отношенията между американския президент и една от най-яростните му защитнички се случи на фона на скандала “Епстийн”.

В петък Тръмп нарече Грийн „откачена“ в публикации в социалните мрежи и каза, че тя трябва да бъде отстранена от поста си на следващите избори. В събота той я определи като „предател“, пише Би Би Си.

През последните дни Грийн изрази съмнението си дали Тръмп все още поставя „Америка на първо място“ и критикува начина, по който той се справя с файловете на Джефри Епстийн.

Враждата избухна в момент, когато Камарата на представителите се готви да обсъди дали да бъдат публикувани файловете. Председателят Майк Джонсън заяви, че ще постави законопроекта на гласуване през следващата седмица.

Законопроектът има за цел да накара Министерството на правосъдието да публикува всички некласифицирани записи, документи и разследващи материали, свързани с Джефри Епстийн.

Американското издание Politico съобщи, че гласуването може да се проведе още във вторник.

„Всичко, което виждам да прави „откачената“ Марджъри, е да се оплаква, оплаква, оплаква!“ написа Тръмп в петък, твърдейки, че тя се е обърнала срещу него, след като той ѝ предложил да не се кандидатира за губернатор или сенатор в родния ѝ щат Джорджия.

„Тя е казвала на много хора, че е разстроена, защото вече не ѝ връщам телефонните обаждания“, добави Тръмп. „Не мога да отговарям всеки ден на телефонните обаждания на някакъв беснеещ лунатик“

Той обеща да подкрепи всеки републикански опонент, който се изправи срещу нея на междинните избори догодина. След това засили атаките си в социалните мрежи в събота.

„Марджъри “Предателкака” Грийн е позор за нашата велика републиканска партия!“ написа той.

Коментарите му идват след дни на критики от страна на Грийн, която твърди, че Тръмп не прави достатъчно, за да намали разходите за избирателите. Тя също така осъди последните му решения, свързани с външни конфликти и тарифни политики. Но е най-критична към подхода му към файловете на Епстийн.

Обратът е учудващ за законодател, който беше на страната на Тръмп по време на множество скандали - най-вече по време на щурма на Капитолия през 2021 г., когато привърженици на Тръмп нападнаха Конгреса в опит да блокират поражението му на изборите.

Американският президент също защитаваше яростно Грийн, когато тя беше обвинена в разпространяване на антисемитски конспиративни теории.

Грийн е една от само четирима републиканци в Камарата, които се присъединиха към демократите, и подписаха петиция за публикуването на файловете на Епстийн миналата седмица.

В петък Грийн публикува в X, че Тръмп се опитва да спре други републиканци да гласуват в подкрепа на петицията.

„Той се нахвърля върху мен жестоко, за да сплаши всички останали републиканци преди следващата седмица, когато ще се гласува за публикуване на файловете на Епстийн. Наистина е удивително колко много се опитва да спре публикуването им“, коментира тя.

В събота тя отново написа в X, че Тръмп я е превърнал в мишена. „Като републиканка, която гласува в подкрепа на законопроектите и програмата на президента Тръмп почти винаги, неговата агресия срещу мен е шокираща за всички“.

„Аз не се кланям и не служа на Доналд Тръмп“, написа републиканката в друг пост. „Аз се кланям на Бог, Исус е моят спасител и аз служа на моя избирателен район GA14 и на американския народ”.

Бившият републикански стратег и анализатор Робърт Моран каза, че е очевидно, че американският президент не иска файловете на Епстийн да бъдат публикувани и че „се опитва да окаже натиск“ върху Грийн.

Моран се съмнява, че спорът ще засегне популярността на Тръмп, тъй като електоратът е толкова разделен, но каза, че е неизбежно файловете в крайна сметка да излязат наяве.

„Много от неговите избиратели са скептични към властта и искат тя да бъде държана под отговорност. Те подкрепят публикуването на тези файлове“, добави той.

Тръмп отдавна е критикуван и от двете партии за начина, по който се справя с файловете на Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с Епстийн - покойният финансист и осъден педофил.

Тръмп е бил приятел на Епстийн години наред, но американският президент казва, че са се скарали в началото на 2000-те, две години преди първия арест на Епстийн. Тръмп последователно отрича каквито и да било нарушения, свързани с него.