Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за въвеждане на допълнително мито от 25 на сто върху вносни стоки от Индия. С днешния указ общите американски мита върху индийски стоки достигат 50 на сто.
В подписания от Тръмп указ се посочва, че в момента "Индия директно или индиректно внася петрол от Руската федерация".
Президентът на САЩ напоследък акцентира, че Индия косвено подкрепя войната на Русия срещу Украйна, като купува руски петрол.
От 1 август САЩ вече въведоха търговски мита за Индия в размер на 25% - заради търговския дисбаланс и икономическото сътрудничество с Москва.
За днешния указ на Тръмп беше съобщено след края на разговорите в Москва между специалния пратеник Стив Уиткоф и президента на Русия Владимир Путин за войната в Украйна.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
2
06.08 2025 в 23:09
Тръмп увеличава митата за Индия до 50% заради покупката на руски петрол
В публикация в социалните мрежи през май Тръмп написа: „Отдавна информирах Тим Кук от Apple, че очаквам техните iPhone-и, които ще се продават в Съединените американски щати, да бъдат произведени и сглобени в Съединените щати, а не в Индия или където и да е другаде.“
Според данни на изследователската фирма Canalys, публикувани от Bloomberg, през последното тримесечие Индия е произвела 44% от вноса на смартфони в САЩ , повече от която и да е друга страна, включително Китай.
от NBC News
3055
1
06.08 2025 в 22:57
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Каквото и да направи Йотова, няма да спаси потъващия кораб
Неразказаната мръсна история на Варна, която доведе до ареста на кмета Благомир Коцев (видео)
Тръмп наказа Индия с 50% мита заради руската война в Украйна
Тръмп наказа Индия с 50% мита заради руската война в Украйна