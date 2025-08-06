Тръмп наказа Индия с 50% мита заради руската война в Украйна

Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за въвеждане на допълнително мито от 25 на сто върху вносни стоки от Индия. С днешния указ общите американски мита върху индийски стоки достигат 50 на сто.

В подписания от Тръмп указ се посочва, че в момента "Индия директно или индиректно внася петрол от Руската федерация".

Президентът на САЩ напоследък акцентира, че Индия косвено подкрепя войната на Русия срещу Украйна, като купува руски петрол.

От 1 август САЩ вече въведоха търговски мита за Индия в размер на 25% - заради търговския дисбаланс и икономическото сътрудничество с Москва.

За днешния указ на Тръмп беше съобщено след края на разговорите в Москва между специалния пратеник Стив Уиткоф и президента на Русия Владимир Путин за войната в Украйна.

    helper68

    06.08 2025 в 23:09

    Оделлно перчема е подкарал и Aple..
    Тръмп увеличава митата за Индия до 50% заради покупката на руски петрол
    В публикация в социалните мрежи през май Тръмп написа: „Отдавна информирах Тим Кук от Apple, че очаквам техните iPhone-и, които ще се продават в Съединените американски щати, да бъдат произведени и сглобени в Съединените щати, а не в Индия или където и да е другаде.“
    Според данни на изследователската фирма Canalys, публикувани от Bloomberg, през последното тримесечие Индия е произвела 44% от вноса на смартфони в САЩ , повече от която и да е друга страна, включително Китай.
    helper68

    06.08 2025 в 22:57

    Мдааа след ''продуктивната среща'' на Утката в расията, и след като безполезния перчем не може да направи нищо на ''другарчето'' си, реши да си го изкара на индийчетата.... :))))
     