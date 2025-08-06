Тръмп наказа Индия с 50% мита заради руската война в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за въвеждане на допълнително мито от 25 на сто върху вносни стоки от Индия. С днешния указ общите американски мита върху индийски стоки достигат 50 на сто.

В подписания от Тръмп указ се посочва, че в момента "Индия директно или индиректно внася петрол от Руската федерация".

Президентът на САЩ напоследък акцентира, че Индия косвено подкрепя войната на Русия срещу Украйна, като купува руски петрол.

От 1 август САЩ вече въведоха търговски мита за Индия в размер на 25% - заради търговския дисбаланс и икономическото сътрудничество с Москва.

За днешния указ на Тръмп беше съобщено след края на разговорите в Москва между специалния пратеник Стив Уиткоф и президента на Русия Владимир Путин за войната в Украйна.