Цонев защити бюджета: Бизнесът трябва да поеме по-голяма тежест. Това е минималното, което можем да направим

Парламентарното острие на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев защити проектобюджета на правителството за 2026 година.

Преди него говори лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски каза, че подкрепя бюджета, защото всичко, което "са искали за хората е там". Поиска от журналистите да питат земеделския министър Георги Тахов защо още няма "Магазини за хората", за които се заделиха пари в бюджет 2025 г., но така и не отвориха.

След него Йордан Цонев подробно защити параметрите на проектобюджета на финансовото министерство:

"Трябва да балансираме бюджета и бизнесът да поеме по-голяма тежест. Ако мандатът е цял - може би ще реформи, които да покрият това разширение на разходите."

Цонев обяви бюджета за най-добрият възможен вариант, което може да предложат управляващите в момента. Той твърди, че "доходите на хората да не спират да растат". По думите му това е цел на правителството, както и в България да се инвестира, и всички социални сектори да бъдат осигурени.

"Това, което правим е най-минималното, което можем да направим. Не сме склонни на отстъпки, защото предварително направихме най-минималното увеличаване на тежестта. Направихме и доста неща по отношение на доходите, пенсиите и майчинството. Това е нашият вариант на бюджета, ние сме длъжни да защитим позицията си - опитваме се да намалим ребалансирането на пенсионната схема. Повече от 50% от тях идват от данъци, не осигуровки. Няма вариант да не вдигнем осигуровките, за да не вдигаме други данъци и защото е дебалансирана пенсионната система", категоричен беше Йордан Цонев.

"Нищо не обещаваме - обещаваме да работим за хората, да има достатъчно инвестиции и да сме честни в изказа си. Не като колегите от ПП, които дадоха една пресконференция, в която наговориха куп лъжи", каза на финала депутатът.