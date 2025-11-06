Асен Василев: Грабеж е най-меката дума за бюджет 2026. Такъв рекет срещу гражданите и бизнеса не е имало

Ружа Райчева 06 ноември 2025 в 11:28 3274 3
Асен Василев, лидер на ПП

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Асен Василев

"Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани и българския бизнес. Ограбване е най-меката дума, която мога да използвам."

Това заяви бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев на извънреден брифинг в Народното събрание.

"Ако погледнете планираните приходи за Бюджет 2026, те са 51,4 млрд. евро или 20% по-високо от това, което реално ще бъде събрано тази година. При около 3% ръст на икономиката и малко над 3% ръст на инфлацията, да кажеш, че събереш 20 процента повече приходи изисква, не бих казал доза оптимизъм, а по-скоро доза наглост", коментира той пред журналисти.

Шансът да получим трето плащане по ПВУ е почти нулев, така че се формира и дефицит по евросредствата, подчерта бившият финансов министър и посочи, че според това правителството ще събере със 7% по-малко приходи тази година.

Асен Василев заяви, че в проектобюджета за 2026 г. са заложени абсолютно нереални приходи от ДДС, както по думите е било направено и за 2025 г. 

"Вдигат се всички осигуровки с 2%. Удвоява се данък дивидент и се увеличава максималният осигурителен доход с 470 лв., а не както самото министерство на финансите беше сложило прогноза през март - да е с 300 лв.  Казано по друг начин - вземат се едни пари от бизнеса и гражданите", каза той. 

По думите му това значи, че догодина държавата ще вземе по 600 лв. от всеки бизнес и всеки работник. Прекият резултат от това ще е, че фирмите в частния сектор няма да увеличат заплатите, обясни лидерът на ПП.

"Защото парите, които са предвидили за увеличаване на заплатите, държавата ще бръкне и ще ги вземе за осигурителни вноски за пенсии. Всеки един български гражданин ще е ощетен, защото работодателят му няма пари да вдигне заплатата", каза Асен Василев.

Заради по-високия данък дивидент за догодина, всички фирми, които имат натрупани печалби - ще ги изтеглят на по-нисък данък дивидент.

"Това означава, че ще декапитализира икономиката и едни пари ще напуснат България. Това е абсолютно пагубно за икономиката. Минахме през три кризи - COVID криза, войната в Украйна и енергийна криза и в нито един момент данъчните ставки не се повишиха. Даже за някои услуги за да помогнем по време на енергийната криза, бяха намалени. Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани и българския бизнес. Ограбване е най-меката дума, която мога да използвам", каза Асен Василев.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

