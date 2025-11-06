Асен Василев: Грабеж е най-меката дума за бюджет 2026. Такъв рекет срещу гражданите и бизнеса не е имало

"Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани и българския бизнес. Ограбване е най-меката дума, която мога да използвам."

Това заяви бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев на извънреден брифинг в Народното събрание.

"Ако погледнете планираните приходи за Бюджет 2026, те са 51,4 млрд. евро или 20% по-високо от това, което реално ще бъде събрано тази година. При около 3% ръст на икономиката и малко над 3% ръст на инфлацията, да кажеш, че събереш 20 процента повече приходи изисква, не бих казал доза оптимизъм, а по-скоро доза наглост", коментира той пред журналисти.

Шансът да получим трето плащане по ПВУ е почти нулев, така че се формира и дефицит по евросредствата, подчерта бившият финансов министър и посочи, че според това правителството ще събере със 7% по-малко приходи тази година.

Асен Василев заяви, че в проектобюджета за 2026 г. са заложени абсолютно нереални приходи от ДДС, както по думите е било направено и за 2025 г.

"Вдигат се всички осигуровки с 2%. Удвоява се данък дивидент и се увеличава максималният осигурителен доход с 470 лв., а не както самото министерство на финансите беше сложило прогноза през март - да е с 300 лв. Казано по друг начин - вземат се едни пари от бизнеса и гражданите", каза той.

По думите му това значи, че догодина държавата ще вземе по 600 лв. от всеки бизнес и всеки работник. Прекият резултат от това ще е, че фирмите в частния сектор няма да увеличат заплатите, обясни лидерът на ПП.

"Защото парите, които са предвидили за увеличаване на заплатите, държавата ще бръкне и ще ги вземе за осигурителни вноски за пенсии. Всеки един български гражданин ще е ощетен, защото работодателят му няма пари да вдигне заплатата", каза Асен Василев.

Заради по-високия данък дивидент за догодина, всички фирми, които имат натрупани печалби - ще ги изтеглят на по-нисък данък дивидент.