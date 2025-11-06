Стойнев в дисонанс: С увеличението на осигуровките се увеличават правата на работниците

Председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев заяви, че не разбира защо работодателите "се сърдят" на проектобюджета за 2026 година.

В кулоарите на парламента Стойнев обяви, че БСП са "възмутени" от липсата на диалог между работодатели и синдикати. Призова ги да се върнат на масата за преговори, защото това е най-важният закон в държавата.

"Предлагаме да върнем солидарността и справедливостта в данъчно-осигурителната система. Не знам какво са очаквали работодателите - но когато БСП е в управлението, е съвсем нормално освен света на едрия капитал, има свят и на работници, на трудещи се, на които им се отнемат права", каза Стойнев.

Веднага след това обаче започна контратеза как това всъщност увеличавало правата на работниците:

"Осигуровките - те не са данък, а права. Като работещи хора се осигурявате, ако един случайно сте бременна, изпаднете в безработица, ако се случи нещо - да си получавате доходите. Това е истината. Защо е необходимо да се вдигнат с 2%? Защото имаме огромен дефицит в НОИ, който в момента покриваме с данъци, което не е нормално. Нашата система е разходопокривна - тя е солидарна. И е съвсем нормално с 2% да се вдигнат осигуровките - това не пречи на бизнеса, напротив! Увеличават се правата на работниците и няма нищо лошо в това."

Драгомир Стойнев заяви, че максималният осигурителен доход е важно да се вдигне, защото тези, които печелят повече, де факто плащат по-малко осигуровки в момента. По думите му повишаването му е стимул за хората да изкарват по-високи доходи.

Данък дивидент трябва да скочи от 5% на 10%, защото "парите в пликчета", които работодателите по думите на Стойнев раздавали, трябвало да се извадят от сивия сектор на икономиката:

"Над 20 000 управители получават нулеви заплати, защото като получи заплата, трябва да я обложи с 10%. Те си я разпределят ежегодно само с дивиденти. Така си взимат заплатата, плащайки само 5%. Капиталът и трудът трябва да се облага еднакво. Ние се борим да има справедливост и не мога да разбера работодателите защо се сърдят."

Добави, че България е държавата с най-ниски данъци в ЕС и като нови членове на еврозоната трябва "коренно да променим" данъчната си система.

След приемането на бюджета БСП ще започне разговори с партньорите си в управлението за "изкореняване на плоския данък", каза още Драгомир Стойнев.