Среброто достигна 14-годишен връх

Среброто поскъпна до около 40,70 долара за тройунция по време на европейската търговска сесия в понеделник – най-високото си ниво от 2011 г. насам, съобщава финансовият сайт fxstreet.com.
Укрепването на белия метал се свързва с очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти на заседанието си през септември.
По данни от инструмента CME FedWatch вероятността за такъв ход е 87,6%. Теоретично по-ниските лихви са благоприятни за нерентабилни активи като среброто.
В петък президентът на Фед в Сан Франциско Мери Дейли даде сигнал, че централната банка е готова на понижение на лихвите, позовавайки се на нарастващи рискове за пазара на труда. Тя допълни, че инфлацията, предизвикана от тарифите, вероятно ще е временна.
„Тарифите тласкат инфлацията нагоре, а пазарът на труда се забавя“, каза Дейли. „Мисля, че свързаното с тарифите увеличение на цените ще бъде еднократно.“
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Александър Йорданов: Руски негодници се опитаха да убият фон дер Лайен в България
Ден 180: Пердета на власт. Канадските дневници на Райна Александрова
Ден 180: Пердета на власт. Канадските дневници на Райна Александрова
От днес в Русия: Учат и 3-годишните, че украинците са нацисти, месинджърът Макс задължително в телефоните