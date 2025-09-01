Среброто достигна 14-годишен връх

14-годишен връх: цената на среброто мина 40 долара за тройунция.

Среброто поскъпна до около 40,70 долара за тройунция по време на европейската търговска сесия в понеделник – най-високото си ниво от 2011 г. насам, съобщава финансовият сайт fxstreet.com.

Укрепването на белия метал се свързва с очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти на заседанието си през септември.

По данни от инструмента CME FedWatch вероятността за такъв ход е 87,6%. Теоретично по-ниските лихви са благоприятни за нерентабилни активи като среброто.

В петък президентът на Фед в Сан Франциско Мери Дейли даде сигнал, че централната банка е готова на понижение на лихвите, позовавайки се на нарастващи рискове за пазара на труда. Тя допълни, че инфлацията, предизвикана от тарифите, вероятно ще е временна.

„Тарифите тласкат инфлацията нагоре, а пазарът на труда се забавя“, каза Дейли. „Мисля, че свързаното с тарифите увеличение на цените ще бъде еднократно.“

