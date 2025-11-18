Спецов освободи шефа на УС на Лукойл Нефтохим

Веднага след встъпването си в длъжност като особен управител на "Лукойл" Румен Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет на рафинерията.

Спецов е оттеглил и овластяването на Маняхин да представлява дружеството. От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на г-н Маняхин, той няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да го представлява дружеството. Това става ясно от подписаното от Спецов решение.

"От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на овластяването, г-н Маняхин няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да представлява дружеството", се посочва в решението.

Все пак Маняхин остава в Управителния съвет на дружеството като негов член.

Той заемаше поста на председател на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас" от 2023 г., когато замени на поста Илшат Шарафутдинов. Причината за рокадата тогава бяха санкциите на ЕС срещу Русия, които забраняват на руски граждани да заемат ръководни постове на стратегически обекти в страни от общността. Маняхин е със швейцарско гражданство.