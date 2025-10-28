Спестовните българи са станали повече. Интересът към недвижимите имоти спада, но се увеличава към златото

Малко преди въвеждането на еврото спестовните българи са се увеличили с 14% за година, но те са основно жени и хора между 40 г. и 60 г. Интересът към инвестиции в недвижими имоти намалява, увеличава се този към златото. Това показва проучване на "Тренд" за навиците ни да заделяме за черни дни по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика.

Най-много пестим за спешни случаи и инциденти - 64% са отговорили така. Близо половината кътат бели пари за черни дни, а около 45% посочват, че заделят за почивки и пътувания.

Една трета от запитаните са посочили за здравеопазване или планиран ремонт.

Най-младите са най-разтгочителни – едва 10% от тях заделят пари настрана. Близо половината с висше образование спестяват, за разлика от тези със средно - един към десет.

"Горе долу 170 000 души повече спестяват. 75% от тях спестяват от 10 до 20 процента от доходите си", посочи макроикономистът Стоян Панчев.

Според него редовно спестяващите са по-често жени или хора над 60 г. Данните показват, че намалява делът на онези, които смятат инвестицията в имоти за надеждна защита срещу инфлацията – със спад от 4 процентни пункта. В същото време се отчита 30-процентен ръст в броя на българите, които инвестират в злато.

"Хората трябва да помислят внимателно как да предпазят спестяванията си от инфлация. Нашите груби сметки показват, че финансовата неосведоменост и липса на финансова грамотност на българина му коства на годишна база поне 150 млн. лв.", коментира управителят на фирма за обмен на валута и злато Макс Баклаян.

Той бе категоричен, че 30% от доходите трябва да са абсолютният минимум за спестяване. Баклаян обясни, че наблюдава покачване на парите, вложени в жилища - от 18 на 20%.

Сериозен интерес българинът вече проявява към инвестиране в злато - около 140 000 души са закупили инвестиционно злато. Скъпият метал дори вече измества чуждестранната валута като предпочитан актив.

Според Баклаян интересът към закупуване на недвижими имоти намалява, което ще доведе до спад в цените им.